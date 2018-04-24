 В Совете Федерации предлагают штрафовать за ложную информацию | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2018
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Россия

В Совете Федерации предлагают штрафовать за ложную информацию

Сенаторы разрабатывают законопроект, предполагающий наказание для граждан и НКО, распространяющих непроверенные данные.

Совет Федерации

Члены Совета Федерации предложили ввести наказание для физических лиц и некоммерческих организаций за распространение недостоверной информации. В настоящее время верхняя палата разрабатывает соответствующие поправки в КоАП, сообщила во вторник, 24 апреля, газета "Известия"со ссылкой на автора инициативы Ирину Гехт.

По ее словам, целью поправок является "защита граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных". При этом, как считает сама Гехт, критерии недостоверной информации определить "достаточно сложно". В частности, инициатива направлена против деятельности "псевдоэкологических" некоммерческих организаций, преследующих политические цели, указывается далее в материале.

Контекст

"На митингах с экологическими требованиями граждан запугивают непроверенной информацией, обещая, например, массовый рост онкозаболеваний из-за работы фабрики или завода", - отметила Гехт. При этом экологическую тематику она привела в качестве примера, наказание предусматривается за недостоверную информацию в любой другой сфере.

Экологи и юристы опасаются перегибов

Штрафы для физических лиц "за информационный экстремизм", согласно этим данным, могут составить от 50 до 100 тысяч рублей. Детали законопроекта в настоящее время прорабатываются.

В свою очередь экологи и юристы высказали опасения, что новая норма может использоваться против жителей и гражданского общества, если достоверной будет признана только информация органов государственной власти. Юристы назвали планирующиеся поправки избыточными и высказали опасения, что формулировки в документе окажутся размытыми, что может спровоцировать перегибы.

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