В Сирии погибли американский и британский солдаты

Два солдата антитеррористической коалиции - американец и британец - погибли в Сирии в результате взрыва самодельной бомбы, еще пятеро военнослужащих были ранены, сообщили Минобороны США и Великобритании в пятницу, 30 марта. Нападение произошло в городе Манбидж в северной части Сирии вечером 29 марта - в тот день, когда президент США Дональд Трамп обещал, что уже очень скоро он выведет войска из Сирии.

В официальном сообщении антитеррористической коалиции не приводится данных о национальности жертв, однако представитель Пентагона на условиях анонимности заявил, что один из погибших - американец. В то же время представитель министерства обороны в Лондоне подтвердил, что второй жертвой стал британской солдат, служивший в рядах американского контингента.

Антитеррористическая коалиция с 2014 года поставляет оружие, обучает и предоставляет другую помощь силам, воюющим против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. С учетом нынешних жертв за время операции погибли 14 американских солдат.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение в Манбидже. В антитеррористической коалиции отказались сообщить подробности, сославшись на то, что расследование случившегося еще не завершено. По данным правозащитной группировки "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), американец и британец погибли в результате подрыва автоколонны в центре Манбиджа. В результате нападения были также ранены четверо членов местного совета.

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