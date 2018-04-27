В Сирии обстреляли базы правительственных войск

Вечером в воскресенье, 29 апреля, в различных районах Сирии ряд военных баз правительственной армии и иранских ополченцев подвергся ракетным обстрелам. По сообщениям базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, ракеты были выпущены по штаб-квартире 47-й бригады, базирующейся к западу от города Хамы, а также по военным базам неподалеку от аэропорта Алеппо. По данным dpa звук от взрывов был также слышен неподалеку от базы Нахар аль-Бард, расположенной в 60 километрах северо-восточнее Хвмы. Там также располагаются иранские военные части. В результате взрывов десятки человек погибли и ранены.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне. Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали события. Ранее в тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие военные действия в Сирии. "Мы не намерены нападать на российские части и вмешиваться во внутренние дела Сирии", - подчеркнул Либерман, не исключив при этом нападений на иранских боевиков. По словам Либермана, главная проблема Израиля - "Иран, Иран и еще раз Иран".

Иран наряду с РФ остается ближайшим союзником сирийского правительства Башара Асада. 9 апреля официальные Москва и Дамаск возложили на Израиль ответственность за нападение на военную базу T4 близ Хомса. В результате обстрелов погибли не менее 14 человек. Атака на T4 произошла менее чем через 48 часов после предполагаемого нападения сирийской армии с применением химического оружия на город Думу вВосточной Гуте.

Смотрите также:

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Обращение Трампа к нации Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Три объекта атак Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Более жесткий удар Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Несколько пострадавших Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии В соответствии с национальными интересами Великобритании Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Российские объекты не пострадали Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии "Дамаск пересек "красную черту" "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Кто и как наносил удары США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Результаты налетов пока не известны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Канцлер Германии одобрила атаку Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Протесты в Дамаске В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии. Автор: Ольга Мищенко

