 В Сирии обстреляли базы правительственных войск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2018
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Мир

В Сирии обстреляли базы правительственных войск

Военные базы в различных районах Сирии подверглись ракетным ударам. Погибли и ранены десятки человек. Сирийские СМИ сообщают, что за нападениями могут стоять вооруженные силы Израиля.

Предполагаемый взрыв рядом с Хамой, Сирия, 29 апреля 2018 г.

Предполагаемый взрыв рядом с Хамой, Сирия, 29 апреля 2018 г.

Вечером в воскресенье, 29 апреля, в различных районах Сирии ряд военных баз правительственной армии и иранских ополченцев подвергся ракетным обстрелам. По сообщениям базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, ракеты были выпущены по штаб-квартире 47-й бригады, базирующейся к западу от города Хамы, а также по военным базам неподалеку от аэропорта Алеппо. По данным dpa звук от взрывов был также слышен неподалеку от базы Нахар аль-Бард, расположенной в 60 километрах северо-восточнее Хвмы. Там также располагаются иранские военные части. В результате взрывов десятки человек погибли и ранены.

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Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне. Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали события. Ранее в тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие военные действия в Сирии. "Мы не намерены нападать на российские части и вмешиваться во внутренние дела Сирии", - подчеркнул Либерман, не исключив при этом нападений на иранских боевиков. По словам Либермана, главная проблема Израиля - "Иран, Иран и еще раз Иран".

Иран наряду с РФ остается ближайшим союзником сирийского правительства Башара Асада. 9 апреля официальные Москва и Дамаск возложили на Израиль ответственность за нападение на военную базу T4 близ Хомса. В результате обстрелов погибли не менее 14 человек. Атака на T4 произошла менее чем через 48 часов после предполагаемого нападения сирийской армии с применением химического оружия на город Думу вВосточной Гуте.

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  • Тереза Мэй

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  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

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    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

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    Канцлер Германии одобрила атаку

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    Автор: Ольга Мищенко


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