 В Сирии задержан немецкий джихадист Мохаммед Хайдар Заммар | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2018
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Мир

В Сирии задержан немецкий джихадист Мохаммед Хайдар Заммар

Гражданин ФРГ сирийского происхождения был тесно связан с членами группировки, причастной к терактам в США 11 сентября 2001 года. Заммар был задержан на севере Сирии бойцами-курдами.

Мохаммед Хайдар Заммар

Мохаммед Хайдар Заммар задержан в северной части Сирии бойцами-курдами. Об этом сообщил один из курдских командиров в интервью агентству AFP вечером в среду, 18 апреля. По его словам, Заммар в настоящее время допрашивается.

Гражданин ФРГ сирийского происхождения Заммар поддерживал тесные связи с членами так называемой гамбургской ячейки, причастной к совершению терактов в США 11 сентября 2001 года. В конце 2001 года - вскоре после терактов - он выехал в Марокко, где был похищен агентами ЦРУ. Те передали его сирийским властям, которые посадили его в тюрьму.

Контекст

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МИД ФРГ и Пентагон проверяют информацию о задержании Заммара

В 2007 году сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам лишения свободы за членство в исламистской группировке "Братья мусульмане". Однако через 4 года в Сирии началась гражданская война, многие заключенные-исламисты были выпущены на свободу или бежали из тюрем и присоединились к джихадистским группировкам. Представитель курдов не уточнил, сражался ли Заммар в рядах какой-либо из экстремистских группировок.

МИД Германии и Пентагон проверяют информацию о задержании Заммара. Судьба этого джихадиста находилась в центре внимания одной из комиссий бундестага в связи с обвинениями в том, что власти ФРГ недостаточно защищают своих граждан от произвола и пыток. Тогдашний глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) категорически отрицал, что правительство Германии закрыло глаза на похищение Заммара агентами ЦРУ.

После терактов 11 сентября, Федеральная прокуратура возбудила дело против Заммара по обвинению в поддержке террористической группировки.

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

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    "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Сила памяти

    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Cирийский беженец после плена в ИГ разоблачает исламистов в ФРГ (30.08.2017)

 

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Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открылся музей, посвященный трагическому дню 11 сентября 2001 года, жертвам террористических актов "Аль-Каиды". (16.05.2014)  

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Cирийский беженец после плена в ИГ разоблачает исламистов в ФРГ (30.08.2017)  

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