 В Сеуле рассказали о намеченных консультациях с Пхеньяном по будущей встрече в верхах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018
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Мир

В Сеуле рассказали о намеченных консультациях с Пхеньяном по будущей встрече в верхах

На 29 марта намечены переговоры между Сеулом и Пхеньяном о встрече в верхах, сообщили власти Южной Кореи. Представители стран обсудят детали встречи лидеров двух государств.

Деревня Пханмунджом на границе между КНДР и Южной Кореей

Деревня Пханмунджом на границе между КНДР и Южной Кореей

Северная Корея заявила о готовности принять на следующей неделе участие в межкорейских консультациях на высоком уровне о переговорах лидеров обеих стран. Об этом в субботу, 24 марта, сообщило министерство объединения Южной Кореи, уточняя, что консультации, посвященные организационным вопросам планируемой встречи руководителей КНДР и Южной Кореи, пройдут в четверг, 29 марта, в разделенном между двумя странами населенном пункте Пханмунджом. Каждая из сторон командирует на консультации по три представителя.

Контекст

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В американском внешнеполитическом ведомстве подтвердили заинтересованность переговоров о ядерном разоружении КНДР и наличие прямых каналов связи с Пхеньяном. (01.10.2017)

Отношения двух стран в минувшие месяцы несколько улучшились. Поводом для этого стали Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые были использованы Северной Кореей для изменения репутации в лучшую сторону. На открытие Игр лидер КНДР Ким Чен Ын направил свою сестру Ким Ё Чжон, которая передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение посетить Пхеньян для встречи в верхах.

До конца мая ожидается также встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Оба выразили готовность к ней, однако место и время пока не объявлены. В середине марта в Вашингтоне заявили, что не видят у правительства в Пхеньяне "интереса к переговорам".

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Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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