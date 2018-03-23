В Сеуле рассказали о намеченных консультациях с Пхеньяном по будущей встрече в верхах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2018

Северная Корея заявила о готовности принять на следующей неделе участие в межкорейских консультациях на высоком уровне о переговорах лидеров обеих стран. Об этом в субботу, 24 марта, сообщило министерство объединения Южной Кореи, уточняя, что консультации, посвященные организационным вопросам планируемой встречи руководителей КНДР и Южной Кореи, пройдут в четверг, 29 марта, в разделенном между двумя странами населенном пункте Пханмунджом. Каждая из сторон командирует на консультации по три представителя.

Отношения двух стран в минувшие месяцы несколько улучшились. Поводом для этого стали Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые были использованы Северной Кореей для изменения репутации в лучшую сторону. На открытие Игр лидер КНДР Ким Чен Ын направил свою сестру Ким Ё Чжон, которая передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение посетить Пхеньян для встречи в верхах.

До конца мая ожидается также встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Оба выразили готовность к ней, однако место и время пока не объявлены. В середине марта в Вашингтоне заявили, что не видят у правительства в Пхеньяне "интереса к переговорам".

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