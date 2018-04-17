В Саудовской Аравии открылся первый кинотеатр

В среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии открылся первый публичный кинотеатр. Первое за 35 лет заведение примет посетителей в столице страны Эр-Рияде. В кинотеатре американской сети AMC (American Multi-Cinema) будет показан один из голливудских блокбастеров. Однако для простых жителей кинотеатр поначалу открыт не будет. Первый и ряд последующих показов в апреле смогут посетить только обладатели спецприглашений, сообщает руководство AMC.

Какой именно фильм будет показан на открытии кинотеатра, а также кто из гостей приглашен на просмотр, пока не сообщается. По неофициальным данным в Эр-Рияде покажут фильм "Черная пантера" Райана Куглера.

Кинотеатры в королевство Саудовская Аравия закрылись в начале 1980-х годов. Причиной для этого стало ультраконсервативное толкование некоторых религиозных норм, которое запрещает увеселительные мероприятия - концерты и просмотры фильмов. Решение об открытии кинотеатра - одна из мер по либерализации страны. Помимо этого, в Саудовской Аравии женщинам разрешили, посещать футбольные матчи, водить грузовики и мотоциклы, проводятся концерты и ярмарки. Главным инициатором перемен называют кронпринца Мухаммеда бен Сальмана, который также занимает пост министра обороны страны.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

