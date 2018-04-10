 В Саудовской Аравии началась первая неделя женской моды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2018
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Мир

В Саудовской Аравии началась первая неделя женской моды

Неделя женской моды в Эр-Рияде, в которой участвуют известные западные кутюрье, рассматривается как политический сигнал.

Зрительницы на кинофестивале в Эр-Рияде

Зрительницы на кинофестивале в Эр-Рияде (фото из архива)

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась первая в истории страны неделя женской моды. Вечером во вторник, 10 апреля, прошел первый показ в рамках четырехдневного мероприятия, на котором действуют жесткие правила: зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка. Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали ряд мировых звезд в области моды, в частности, кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

Неделя моды в Саудовской Аравии, где женщинам предписывается носить традиционное длинное платье абайя и никаб, рассматривается как политический сигнал. В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол абсолютной монархии в июне, объявил о начале процесса модернизации страны.

Смягчение запретов

В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы. Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде.

В ближайшие дни в Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде, а к 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров. В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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