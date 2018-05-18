 В Саудовской Аравии задержаны семь активистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2018
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Мир

В Саудовской Аравии задержаны семь активистов

Выступавших за права женщин активистов подозревают в создании преступной ячейки и в попытке подорвать стабильность Саудовской Аравии, сообщают правозащитники.

Эр-Рияд

Эр-Рияд

В Саудовской Аравии задержаны не менее шести активистов, борющихся за права женщин, сообщает в субботу, 19 мая, международная организация Amnesty International (AI). Задержаны семь человек: пять женщин и двое мужчин, в том числе - известный блогер Эман аль-Нафьян и активистка Лоуджан Хатлуль, уточняет Human Rights Watch (HRW).

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Власти Саудовской Аравии ранее сообщали о задержании семи человек по подозрению в создании преступной ячейки, представляющей угрозу государственной безопасности. Задержанным вменяют то, что они, используя "связи с зарубежными структурами", предположительно, "стремились подорвать стабильность страны и общественный порядок" королевства. Их также подозревают в "несоблюдении религиозных принципов", сообщает саудовское новостное агентство Spa. 

Имена задержанных и обстоятельства произошедшего не уточнялись. Подозрения относятся непосредственно к активистам, пишет Amnesty International.

Активисты выступали, в частности, за право женщин на вождение автомобилей. Саудовские власти решили отменить этот запрет с 24 июня 2018 года. Среди других принятых мер по либерализации страны - открытие кинотеатра, проведение концертов и ярмарок, разрешение женщинам посещать футбольные матчи. Главным инициатором перемен называют кронпринца Мухаммеда бен Сальмана, который также занимает пост министра обороны страны.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

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