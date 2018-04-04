 В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открывается кинотеатр | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2018
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Мир

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открывается кинотеатр

Первой лентой, которую покажут в начинающем работу в Эр-Рияде кинотеатре, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

Эр-Рияд

Эр-Рияд

В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации страны.

Контекст

Четыре арабские страны, предъявившие ультиматум Катару, готовы к диалогу с Дохой, если будут выполнены все выдвинутые требования, в том числе, по прекращению поддержки терроризма. (30.07.2017)

В конфликте с Катаром Саудовская Аравия не озвучила ни одного здравого аргумента, считает Керстен Книпп. По его мнению, в этом споре на карту поставлена политическая культура региона. (18.07.2017)

Саудовская Аравия впервые за 35 лет разрешит кинотеатры. Первые заведения откроются в марте 2018 года. (11.12.2017)

Первой лентой, которую покажут в новом кинозале, станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров.

"Это знаменует собой поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства", - отмечал ранее министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол в июне, распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Он также объявил о начале процесса модернизации страны.

В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.

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