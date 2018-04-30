 В Санкт-Петербурге первомайская демонстрация прошла под лозунгом ″Долой Роскомпозор!″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.05.2018
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Россия

В Санкт-Петербурге первомайская демонстрация прошла под лозунгом "Долой Роскомпозор!"

 По центральным магистралям города на Неве 1 мая прошли участники маршей за сохранение исторического облика города и против цензуры в интернете.

Участники марша в защиту Петербурга

Участники марша в защиту Петербурга

Утром 1 мая в Санкт-Петербурге шел проливной дождь. Что, впрочем, не напугало участников первомайской демонстрации. Это акция в городе - единственная возможность для активистов демократической оппозиции пройти по центральным магистралям, не опасаясь быть задержанными сотрудниками полиции и без риска попасть под дубинки росгвардейцев.

Поэтому координаторы демократических организаций подали в городскую администрацию заявки на участие в общегородской демонстрации под политически нейтральными лозунгами. А получив санкцию Смольного на проведение шествия и митинга, участники первомайского шествия в Санкт-Петербурге традиционно чередовали градозащитные воззвания с плакатами, отражающими самые актуальные политические проблемы.

Марш в защиту Петербурга: оптимисты и реалисты

Градозащитная тематика актуализировалась в Северной столице в минувшем году. Все началось с сообщений о том, что городская администрация подготовила документы о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. После этого в Санкт-Петербурге стали проводить многочисленные митинги с требованием оставить собор в ведении государства. Казалось, это возымело эффект - во всяком случае, с лета 2017 года всякие разговоры о возможной передаче Исаакиевского собора РПЦ прекратились.

Алексей Ковалев

Алексей Ковалев

Но градозащитники решили не успокаиваться. На Первомайскую демонстрацию они принесли плакаты, отражающие их позицию по самым острым проблемам сохранения исторического облика центра города. Непременный участник всех градозащитных акций, депутат городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, сказал, что сегодня он настроен более оптимистично, чем год назад. "Кое-что удалось сделать, - отметил он в беседе с корреспондентом DW. - В частности, отстояли Исаакиевский собор, не дали реализоваться самым зловредным планам по выселению Публичной библиотеки, и я очень рад, что суд принял решение об отмене проекта планировки вокруг Пулковской обсерватории".

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что успеха удалось добиться лишь по самым громким делам, касающимся объектов исторического наследия. "А текущие вопросы остаются без решения", - сетует Ковалев.

Его поддержал и коллега в городском парламенте, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. "Я не то, чтобы пессимист, но считаю, что должен быть настороже, - говорит он. - К сожалению, после президентских выборов мы видим, что власть обнаглела и думает, что ей, видимо, все можно". В качестве примера Вишневский упомянул строительство торгово-развлекательного комплекса на месте Фарфоровского кладбища, где похоронены жертвы ленинградской блокады. "Я не исключаю новой атаки на Исаакиевский собор и на какие-то исторические здания и парки нашего города. Поэтому нельзя терять бдительности ни в коем случае", - предупредил политик.

Плакат Очнитесь в колонне на Лиговском проспекте

Плакат в колонне на Лиговском проспекте

Марш за свободный интернет: очнитесь!

Петербургское отделение "Открытой России" решило провести 1 мая акцию против блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram

Всем горожанам, разделяющим позицию "Открытой России" в отношении действий Роскомнадзора было предложено присоединиться к Маршу за свободный интернет, который, в свою очередь, стал составной частью Марша в защиту Петербурга.

Контекст

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Правозащитники и активисты оппозиции пытаются понять, как обсуждать политику, если власти России хотят контролировать соцсети и переписку. Репортаж DW о дискуссии "Заблокированная Россия". (30.04.2018)

Участники Марша за свободный интернет шли по Невскому проспекту и Садовой улице, скандируя: "Долой Роскомпозор!", "Меняем Жарова на Дурова!", "Прогресс не остановить!". Были среди речевок и те, что звучали на прошлогодних митингах протеста: "Путин - вор!", "Мы здесь власть" и "Россия будет свободной!". В руках у некоторых участников были плакаты с выражением протеста против возможного запрета на ввоз в Россию импортных лекарств. А один плакат предупреждал: "Очнитесь! Сегодня  - Telegram, завтра Facebook, Google и Microsoft, послезавтра - вся планета".

Среди "речевок" на Марсовом поле особенно громко звучала фраза "Он нам не царь!". На вопрос корреспондента DW, чего можно ожидать в Петербурге 5 мая, член городского политсовета "ПарНаС" Вадим Суходольский ответил: "Думаю, что в этот день пройдет пусть и несогласованная, но тоже достаточно крупная акция, приуроченная к предстоящей инаугурации Владимира Путина и выражающая несогласие граждан с тем, что он будет президентом еще 6 лет". При этом Суходольский полагает, что жесткие действия полиции, наблюдавшиеся 12 июня прошлого года, не напугают протестующих: "Те, кто решит присоединиться к акции, будут психологически готовы к тому, что в нашей стране выход на улицы власть считает очень страшным преступлением".

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