В ряде городов ФРГ проверяют возможные махинации с социальными пособиями

В четырех городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проходят мероприятия по выявлению лиц, незаконно пользующихся социальными пособиями. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Представители полиции федеральной земли, городских органов власти и центров занятости проводят обыски в ряде жилых и торговых помещений в Эссене, Дуйсбурге, Гельзенкирхене и Хагене.

Проверяющие намерены сравнить информацию о получателях пособий и их условия проживания, отмечает Кристиане Шенефельд (Christiane Schönefeld), председатель правления отделения Федерального агентства по труду в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Дополнительное пособие - несмотря на наличие работы

Организаторов проверки в особенности интересуют выходцы с юго-востока Европы - в частности, приехавшие в ФРГ из Болгарии и Румынии. Как отмечает издание, в январе 2374 гражданина Румынии и 3754 гражданина Болгарии получали дополнительное пособие, несмотря на наличие у них работодателя, в обязанности которого входила уплата социальных взносов. Кроме того, государственную поддержку получали около 7 тысяч граждан этих стран, которые работают в Германии по тарифу неполной занятости "миниджоб". Неправомерное использование государственной поддержки наносит значительный урон, отмечают проверяющие.

Работодатели под подозрением

В отношении ряда работодателей также ведется проверка. Ее организаторы подозревают, что работодатели во многих случаях "способствуют неправомерному получению социальных пособий и незаконно трудоустраивают их получателей", - отмечает Шенефельд.

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