 В России 28 марта объявлено днем общенационального траура | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2018
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Россия

В России 28 марта объявлено днем общенационального траура

В ряде городов РФ вечером 27 марта пройдут акции солидарности с жителями Кемерово. Навальный призвал к участию в митингах в Москве и Петербурге.

Цветы у стихийного мемориала в Кемерово

Спустя двое суток после пожара в Кемерово, по официальным данным, унесшего жизни 64 человек, президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура. Об этом во вторник, 27 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в соцсетях активно критиковалось отсутствие официального решения об общероссийском трауре. Власти ряда регионов, в частности Приморского края, Ингушетии, Бурятии и Рязанской области, а также мэры Екатеринбурга и Якутска Евгений Ройзман и Айсен Николаев в знак солидарности с Кемерово сообщили об объявлении траура. 

В Москве, Петербурге и других городах пройдут митинги

Между тем вечером 27 марта в целом ряде городов по всей России пройдут акции в знак поддержки кемеровчан. В частности, оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан собраться в 19 часов на Пушкинской площади в Москве и на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Ранее о решении провести акции солидарности с жителями Кемерово вечером 27 марта объявили активисты в Новосибирске и Нижнем Новгороде. По информации "Интерфакса", в ряде городов Поволжья также пройдут мероприятия в память о погибших. Координатор штаба Навального в Волгограде сообщил о "народном сходе солидарности с жителями Кемерово", который также пройдет 27 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации на Манежной площади места для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово. Решение принято для того, чтобы "было удобно москвичам принести и возложить цветы", добавил он.

"Даже траур, даже гибель детей власть использует только для разделения, написал в связи с этим в Facebook бывший депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков. - Москвичи (не оппозиция!) еще вчера решили выйти на Пушкинскую в 7 вечера: после работы. Сутки Собянин с Раковой думали – и сейчас объявили митинг-спойлер в 5 вечера, поближе к Кремлю".

Проверить торговые центры

Дмитрий Гудков призвал граждан проверить соблюдение правил пожарной безопасности в московских торговых центрах. "Завтра мы вместе с "Открытой Россией" опубликуем карточки по проверке пожарной безопасности в торговых центрах. Простой чеклист: открыты ли аварийные выходы, есть ли сигнализация", - написал он в Facebook.

Контекст

25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня"в центре Кемерово. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. При этом глава СК Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего - "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня". Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

Официальное число погибших - 64

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, из них 41 - дети. Между тем в соцсетях курсирует информация о том, что власти преднамеренно скрывают истинное число жертв. При этом блогеры со ссылкой на источники среди рядовых сотрудников оперативных служб, клиники и морга, указывают число жертв от 150 до 300. В МЧС подтвердили информацию о том, что с родителей погибших детей перед опознанием требуют подписку о неразглашении.

О том, что реальное число погибших значительно превышает официальные данные, заявляли и участники стихийного митинга в центре Кемерово. 27 марта у здания администрации области собрались несколько тысяч человек, которые потребовали достоверной информации о жертвах и отставки властей.

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  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

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    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

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    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

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    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:03

Трагедии в Кемерове можно было избежать?

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Публикация Дмитрия Гудкова в сети Facebook

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Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

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