 В России скорбят по погибшим при пожаре в Кемерово | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2018
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Россия

В России скорбят по погибшим при пожаре в Кемерово

Траурная акция, организованная на Манежной площади московскими властями, закончилась раньше, чем стихийный митинг на Пушкинской площади. Акции памяти жертв пожара в Кемерово прошли и в других городах РФ.

В Кемерово после пожара в ТРЦ Зимняя вишня

В Кемерово

На Пушкинской площади в Москве во вторник, 27 марта, проходит неофициальный массовый митинг в память о погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Вся площадь заполнена: у людей в руках цветы, плакаты с просьбами разобраться и "перестать врать о количестве жертв", сообщает корреспондент DW. Толпа скандирует "Власть должна ответить", "Тулеева на нары", "Путина в отставку".

В тот же день на Манежной площади проходила акция памяти погибших в Кемерово, организованная правительством Москвы и закончившаяся раньше митинга на Пушкинской площади. Представители власти раздавали пришедшим гвоздики и свечи, которые можно возложить у портретов погибших, из колонок играла траурная музыка.

Стихийный траурный митинг прошел в Кемерово. В нем приняли участие несколько тысяч человек, потребовавшие отставки чиновников городской администрации и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который на митинг не приехал.

Контекст

Лауреат Государственной премии РФ за правозащитную деятельность, глава Московской Хельсинкской группы в интервью DW комментирует события после трагедии в Кемерово. (27.03.2018)

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. (27.03.2018)

Акции памяти жертв трагедии прошли также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Орле, Рязани, Владимире и других российских городах.

Четверым предъявлены обвинения

25 марта произошел крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. Заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Задержаны пять человек, четверым из них предъявлены обвинения. Глава СКР Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего - "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня". 

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, из них 41 - дети. Между тем в соцсетях курсирует информация о том, что власти преднамеренно скрывают истинное число жертв. В МЧС подтвердили информацию о том, что с родителей погибших детей перед опознанием требуют подписку о неразглашении.

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  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

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    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:03

Трагедии в Кемерове можно было избежать?

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

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