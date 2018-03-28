В России проходит день траура по погибшим в Кемерово

В российских городах проходит день общенационального траура по погибшим во время пожара в кемеровском торговом центре. В Кемерово утром в среду, 28 марта, состоялись панихиды по погибшим. Памятное мероприятие проходит возле мемориала у торгового центра "Зимняя вишня", при пожаре в котором 25 марта, по официальным данным, погибли 64 человека.

В Москве сотни людей приходят к установленному на Манежной площади мемориалу, а также к памятнику Пушкину, где накануне прошла организованная активистами акция памяти. По всей России приспущены государственные флаги на зданиях и в учреждениях, отменены развлекательные мероприятия. Москвичи продолжают нести цветы к представительству Кемеровской области в столице России.

В знак скорби и солидарности с кемеровчанами приспущены флаги иностранных диппредставительств. В частности, об этом сообщило посольство ФРГ в РФ.

В знак солидарности с Россией приспущены в этот день государственные флаги в Беларуси. Решение принято президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме того, в эфире республиканских и региональных СМИ отменены развлекательные программы, также гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

Замгубернатора назвал митинг "акцией по дискредитации власти"

С 28 марта власти Кемеровской области начнут выплаты семьям погибших. Об этом сообщил первый вице-губернатор Владимир Чернов. Комментируя прошедший накануне стихийный митинг перед зданием обладминистрации и продолжавшийся более восьми часов, Чернов назвал его "четкой, спланированной акцией по дискредитации власти". "Очень много было "подогретой молодежи". Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", - цитирует его слова РИА "Новости". Он также назвал правильным, что губернатор Аман Тулеев не появился на митинге. "Я вам объяснил, почему", - добавил Чернов.

Похороны жертв пожара на кладбище в Кемерово, 28 марта 2018 года

В этот же день, 28 марта, проходят похороны тринадцати погибших в "Зимней вишне". Восемь человек будут похоронены в Кемерово, еще пятерых - все дети - похоронят в поселке Треща. 29 марта пройдут похороны двух детей из Томска, гостивших у бабушки в Кемерово во время весенних каникул.

МЧС: пропавших без вести нет

Между тем в МЧС сообщили о том, что ведомство не располагает данными о гражданах, остающихся пропавшими без вести. "Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сообщил замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

На данный момент опознаны 27 погибших при пожаре, сообщил глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. "Запланированы оказание помощи, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным", - указал он далее.

В тот же день, 28 марта, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина.

Составляемый активистами список

Инициативная группа кемеровчан, занимающаяся собственным подсчетом погибших и пострадавших, скорректировала свой список, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" активист Расим Яролиев. "После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 пропавших без вести и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - заявил он.

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел 25 марта. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. Заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержаны пять человек, четверым из них предъявлены обвинения. Глава СКР Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего - "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня".

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