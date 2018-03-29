В России проверяют инцидент с неисправным школьным автобусом в ФРГ

Власти Калининградской области начали проверку после того, как немецкая полиция остановила на выезде из Берлина неисправный российский автобус, на котором российские школьники возвращались домой после каникул в Германии.

"Начата служебная проверка данного факта. Известно, что поездка школьников в Германию была организована самими родителями через одну из туристических фирм. Всего в путешествие отправились 40 человек, из которых 17 - родители. Вопросы в первую очередь будут задаваться представителям турфирмы, которая предоставила для поездки автобус", - сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в четверг, 29 марта.

Проверку по данному инциденту начал и региональный Следственный комитет. "Инициирована доследственная проверка, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу, и руководства транспортной компании, предоставившей транспорт для выезда экскурсионной группы, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила пресс-служба ведомства.

Автобус в аварийном состоянии

Ранее полиция Берлина сообщила, что днем 26 марта полиция остановила на автобане 115 на выезде из Берлина подозрительный туристический автобус, который был отправлен на технический осмотр. В результате осмотра выяснилось, что перевозивший около 40 человек автобус находился в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден настолько сильно, что мог в любой момент вызвать возгорание.

Полиция Берлина в интервью DW 29 марта подтвердила, что автобус марки Neoplan производства немецкой компании MAN принадлежит одной из российских компаний. На автобусе российские номера, в настоящее время он находится в мастерской в Берлине. Российские дети уже доставлены домой на другом автобусе. Что касается неисправного автобуса, то полиция Берлина сообщила DW, что он будет эвакуирован в Россию, поскольку не в состоянии двигаться самостоятельно.

Между тем в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что задержанный полицией Берлина российский автобус перед поездкой в ФРГ прошел все проверки ГИБДД. "Автобус калининградский, 2006 года выпуска, перед выездом он прошел все необходимые проверки и получил печать в ГИБДД. С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности", - отметила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Уже не первый случай снятия с рейса автобуса с россиянами

Ранее аналогичный случай произошел в Кельне. 11 июля 2017 года немецкая полиция сняла с рейса автобус, перевозивший российских музыкантов из Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что техническое состояние автобуса по немецким стандартам не позволяло его дальнейшую эксплуатацию без ремонта. В частности, у автобуса оказалась не совсем исправной тормозная система, а кузов был покрыт ржавчиной.

Пассажиры, вынужденные прервать путешествие, выразили возмущение. Музыканты заявили, что они проехали на автобусе тысячи километров, прибыв на нем из Санкт-Петербурга во Францию.

За неделю до этого, 4 июля, автобус, также перевозивший музыкантов - петербургского ансамбля "Серебряные струны", - загорелся на автобане в Баварии. Огонь удалось довольно быстро потушить. Причиной воспламенения стал технический дефект в двигателе.

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