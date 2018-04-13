В России начали блокировать Telegram

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, приступил к блокировке мессенджера Telegram. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, провайдерам была направлена информация с целью ограничения доступа к ресурсу.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, процесс блокировки Telegram займет несколько часов. В настоящий момент приложение работает в России с сильными перебоями, сайт Telegram.org более недоступен, сообщает агентство "Интерфакс".

В Telegram встроят методы обхода блокировки

Таганский районный суд города Москвы в пятницу, 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В свою очередь, создатель и владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Комментируя решение суда, Дуров заявил о том, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".