В России ежедневно проходят более 500 обысков

С начала 2007 года российские суды выдали почти 2 миллиона разрешений на обыски, сообщают правозащитники. Правоохранители прибегают к таким элементам запугивания, как угрозы и взлом дверей.
В последние 10,5 лет обыску подверглось каждое 27-е домовладение в России. К такому выводу пришла международная правозащитная организация "Агора" в докладе "Политические обыски: призрачная неприкосновенность", обнародованном в четверг, 29 марта. По данным правозащитников, в настоящее время в России ежедневно проходит более 500 обысков.
С начала 2007 года суды одобрили запрос на обыски или осмотры в жилище, в среднем, в более чем 96% случаев, выдав в общей сложности почти 2 миллиона таких разрешений, сообщает "Агора". При этом общее число запросов и, соответственно, разрешений увеличилось за это время примерно наполовину. "Обыски в жилище - лишь верхушка айсберга", - отмечают правозащитники, поясняя, что обыски и осмотры в нежилых помещениях не требуют судебного разрешения.
Методы запугивания
После массовых акций против фальсификаций на выборах 2011-2012 годов и последовавшего за ними "болотного дела" ни одна неделя не обходилась без сообщения о том, что кого-либо из гражданских активистов после обыска увезли на допрос, отмечает "Агора".
Проанализировав 600 политически мотивированных обысков за последние 3 года, авторы доклада пришли к выводу, что при обысках правоохранители нередко прибегают к таким элементам запугивания, как приход в раннее время, использование спецсредств, насилия, угрозы, демонстрация оружия, обыски у близких родственников, а также взлом дверей или вход через окна.
"Судебный контроль в этой сфере иллюзорен", - заключают правозащитники, отмечая, что возможность обжаловать обыск "малоэффективна на практике".
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