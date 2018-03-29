 В России ежедневно проходят более 500 обысков | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В России ежедневно проходят более 500 обысков

С начала 2007 года российские суды выдали почти 2 миллиона разрешений на обыски, сообщают правозащитники. Правоохранители прибегают к таким элементам запугивания, как угрозы и взлом дверей.

Обыски в офисе Открытой России, апрель 2015 года

Обыски в офисе "Открытой России", апрель 2015 года

В последние 10,5 лет обыску подверглось каждое 27-е домовладение в России. К такому выводу пришла международная правозащитная организация "Агора" в докладе "Политические обыски: призрачная неприкосновенность", обнародованном в четверг, 29 марта. По данным правозащитников, в настоящее время в России ежедневно проходит более 500 обысков.

С начала 2007 года суды одобрили запрос на обыски или осмотры в жилище, в среднем, в более чем 96% случаев, выдав в общей сложности почти 2 миллиона таких разрешений, сообщает "Агора". При этом общее число запросов и, соответственно, разрешений увеличилось за это время примерно наполовину. "Обыски в жилище - лишь верхушка айсберга", - отмечают правозащитники, поясняя, что обыски и осмотры в нежилых помещениях не требуют судебного разрешения.

Контекст

На счету независимого профсоюза журналистов РФ - дело Али Феруза, обвинения журналисток в адрес Слуцкого и пр. Как работает и кого защищает эта организация, рассказал DW Павел Никулин. (14.03.2018)

Журналистка и правозащитница Зоя Светова рассказала в интервью DW об обыске у нее дома в Москве, о том, почему она считает это устрашением, но не собирается уезжать из России. (02.03.2017)

Методы запугивания

После массовых акций против фальсификаций на выборах 2011-2012 годов и последовавшего за ними "болотного дела" ни одна неделя не обходилась без сообщения о том, что кого-либо из гражданских активистов после обыска увезли на допрос, отмечает "Агора".

Проанализировав 600 политически мотивированных обысков за последние 3 года, авторы доклада пришли к выводу, что при обысках правоохранители нередко прибегают к таким элементам запугивания, как приход в раннее время, использование спецсредств, насилия, угрозы, демонстрация оружия, обыски у близких родственников, а также взлом дверей или вход через окна.

"Судебный контроль в этой сфере иллюзорен", - заключают правозащитники, отмечая, что возможность обжаловать обыск "малоэффективна на практике".

Смотритетакже:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:51

Почему заблокировали штаб Навального в Москве

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Доклад "Агоры": В России не существует неприкосновенности жилища

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему заблокировали штаб Навального в Москве  

Чулпан Хаматова в программе "Немцова.Интервью": Есть миф, что я обласкана властью  

Виктор Ерофеев: Цензура в России всеобъемлющая, но и одновременно неуловимая  

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России  

Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно