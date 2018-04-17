В России вчетверо выросло число осужденных за разжигание вражды

Число осужденных в России по статьям Уголовного кодекса об экстремизме выросло в четыре раза с 2011 года. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год.

Как отмечает издание, резко растет число осужденных по "экстремистским" статьям из главы 29 УК РФ. Это ст. 280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация деятельности организации, запрещенной за экстремизм), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности).

По этим статьям в 2017 году были осуждены 604 человека - вчетверо больше, чем в 2011 году. Больше всего - 460 человек - осуждены по ст. 282. Согласно исследованиям общественной организации "Центр экономических и политических реформ" (ЦЭПР), более половины осужденных по статьям об экстремизме - молодежь до 25 лет. Среди них есть националисты, исламисты, проукраинские активисты.

Широкое толкование экстремизма

В ЦЭПР не видят объективных причин для столь резкого изменения статистики и связывают увеличение соответствующих показателей с тем, что антиэкстремистское законодательство позволяет широко трактовать понятие экстремизма: в результате под него можно подвести даже несогласие с действующим политическим курсом властей, выраженное в публичной форме.

Со своей стороны директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский выразил мнение, что реальное число осужденных по статьям об экстремизме даже выше, поскольку, по его словам, нужно учитывать и тех, у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением.

Верховский полагает, что следует учитывать и осужденных по ч. 1 ст. 148 (публичное неуважение к обществу в целях оскорбления чувств верующих), ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма) и ст. 354.1 (реабилитация нацизма). По данным судебного департамента ВС за 2017 год, это еще 39 осужденных.

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