 В России возникли проблемы с доступом к Google | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2018
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Россия

В России возникли проблемы с доступом к Google

Российские пользователи жалуются, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но и на почту Google и связанные с поисковиком ресурсы. Сбой подтвердили данные мониторинговых сайтов.

Смартфон с Google на фоне компьютерной клавиатуры

У пользователей в России в ночь на воскресенье, 22 апреля, возникли проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не могли зайти на главную страницу поисковой системы. При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но и в почту Google и связанные с поисковиком ресурсы.

Проблемы с работой Google в России по состоянию на 1.20 мск зарегистрировал мониторинговый сайт Downdetector.com, причем наиболее серьезные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске. Глава компании-провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в соцсети Facebook сообщил о создании информера для отслеживания блокировки IP-адресов Google. По его данным, по состоянию на 9.00 мск в выгрузке находятся более 60 IP-адресов www.google.com. Комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

Ранее Google сообщил, что он отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса. С 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram.

Контекст

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

В России началась блокировка Telegram. Большинство популярных телеграм-каналов отнеслись к началу блокировки спокойно. Власти ищут альтернативы мессенджеру Дурова. (16.04.2018)

Проблемы с блокировкой Telegram

13 апреля Таганский райсуд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. Однако, несмотря на все усилия надзорного ведомства, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.

Как пояснил руководитель Роскомнадзора, Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. Из-за того, что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство было вынуждено блокировать их целыми пулами.

В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud. В частности, проблемы с доступом испытывали онлайн-школа изучения английского языка Skyeng и мессенджер Viber.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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