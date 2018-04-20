 В результате урагана в Москве погиб ребенок | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2018
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Россия

В результате урагана в Москве погиб ребенок

Из-за урагана в Москве пострадали 12 человек, погиб один ребенок. Вечером в субботу ожидается новое усиление ветра.

Ураган в Москве (май 2017 г.)

Ураган в Москве (май 2017 г.)

В результате урагана в Москве пострадали не менее 12 человек, один из которых скончался. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 21 апреля, на своей странице в Twitter. Ранее Собянин сообщил о семи пострадавших - четверых взрослых и двух детях. Еще один ребенок скончался.

В Мытищах Московской области погиб мужчина, на которого ветер опрокинул строительную бытовку, передает "Интерфакс".

Ураган повалил сотни деревьев, частично обесточено 48 населенных пунктов. Городские службы ликвидируют последствия стихийного бедствия.

В субботу вечером в Москве ожидается новое усиление ветра.

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  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

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    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

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    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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Контекст

Во время урагана в Москве погибли более 10 человек

В московские больницы были доставлены 146 пострадавших от непогоды, из них 108 остаются в клиниках. Сильным ветром в Москве вырывало с корнем деревья и срывало обшивку с крыши некоторых зданий. (29.05.2017)  

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