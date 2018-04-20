В результате урагана в Москве погиб ребенок

В результате урагана в Москве пострадали не менее 12 человек, один из которых скончался. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 21 апреля, на своей странице в Twitter. Ранее Собянин сообщил о семи пострадавших - четверых взрослых и двух детях. Еще один ребенок скончался.

В Мытищах Московской области погиб мужчина, на которого ветер опрокинул строительную бытовку, передает "Интерфакс".

Ураган повалил сотни деревьев, частично обесточено 48 населенных пунктов. Городские службы ликвидируют последствия стихийного бедствия.

В субботу вечером в Москве ожидается новое усиление ветра.

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