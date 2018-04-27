 В результате взрывов в Кабуле погибли не менее 25 человек | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 30.04.2018
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Центральная Азия

В результате взрывов в Кабуле погибли не менее 25 человек

В столице Афганистана прогремели два взрыва неподалеку от штаб-квартиры афганской службы госбезопасности. Среди погибших - пять журналистов.

После теракта в Кабуле (фото из архива)

После теракта в Кабуле (фото из архива)

В столице Афганистана Кабуле в результате двух взрывов утром в понедельник, 30 апреля, погибли не менее 25 человек, еще 49 получили ранения, сообщил представитель полиции в интервью агентству dpa. По данным афганского министерства здравоохранения, жертвами нападений стал 21 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ).

Взрывы прогремели с небольшим интервалом в утренние часы пик в районе Шашдарак, где расположены посольство США, представительство НАТО и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. По словам представителя полиции, первый взрыв устроил смертник на мотоцикле, который привел в действие "пояс шахида" на КПП перед зданием службы госбезопасности. Жертвами этого теракта стали гражданские лица, сообщают СМИ со ссылкой на источники в афганских силовых структурах.

Не менее пяти погибших журналистов

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Вскоре в этом же районе прогремел новый взрыв. Его устроил смертник, выдававший себя за журналиста и имевший при себе фотоаппарат. Он подорвал бомбу в толпе журналистов и спасателей, прибывших к месту первого теракта. Погибли не менее пяти журналистов, в том числе главный фотограф агентства AFP Шах Марай. Согласно другим источникам, погибли восемь журналистов, имеются также раненые. Большинство жертв работали в афганских СМИ.

Между тем на юге Афганистане в результате взрыва, устроенного смертником возле мечети в районе Даман, погибли 11 детей, еще 16 человек были ранены. Среди раненых - гражданские лица, полицейские и румынские солдаты. Смертник подорвал заминированный автомобиль, когда мимо проезжала автоколонна с иностранными военнослужащими. 

Всего неделю назад в результатевзрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле погибли 60 человек.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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