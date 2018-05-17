В преддверии саммита КНДР и США: что стоит на кону для Трампа

Блеф, позерство и словесная конфронтация Вашингтона и Пхеньяна ожидаемы в преддверии анонсированной встречи американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Кима Чен Ына. Аналогично этому хорошо известна и история внезапных дипломатических маневров КНДР - таких, как отмена втайне планировавшихся переговоров вице-президента США Майка Пенса и представителей Пхеньяна во время Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Так что Белому дому не стоит паниковать из-за того, в самом ли деле состоится саммит, цель которого - положить конец северокорейской ядерной программе. Но также не стоит рассматривать угрозу Пхеньяна об отмене встречи просто как блеф. Ранее КНДР отменила переговоры с представителями Сеула, запланированные на вторник, 15 мая, протестуя таким образом против совместных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне расценили их как "агрессивный жест".

Участие КНДР в саммите не подразумевается само собой

"Я ожидал их возражений. И, возможно, если США не удовлетворят требования КНДР, встреча может быть отменена", - заявил Хан Пак, бывший неофициальный посредник в американо-северокорейских переговорах, способствовавший, в частности, приезду экс-президента США Джимми Картера в Пхеньян в 1994 году. С ним согласна и Келси Дэвенпорт, представитель организации Arms Control Association: "Не стоит удивляться, что Северная Корея готова ответить на военные учения, продемонстрировав Трампу, что переговоры - это комплексный процесс, и США не стоит воспринимать участие КНДР (в саммите. - Ред.) как должное".

Южнокорейская пресса широко освещает отношения Трампа и Ким Чен Ына

Угроза Северной Кореи отменить саммит также может быть воспринята как ответ Трампу, который постоянно себя называет опытным переговорщиком. Совсем недавно он раскритиковал бывшего госсекретаря США Джона Керри за нежелание отказаться от переговоров при обсуждении ядерного соглашения с Ираном. То, что Керри не прервал переговоры, по мнению Трампа, в итоге привело к "худшей сделке" в истории - из которой США по инициативе своего президента недавно вышли в одностороннем порядке.

Угрозой отменить саммит, отмечают наблюдатели, Ким Чен Ын переиграл Трампа, заявляя, что может не просто выйти из плохой сделки, а даже пропустить встречу, которая не отвечает его условиям. Делая резкие заявления, и Трамп, и Ким крайне заинтересованы в проведении переговоров - хотя бы для того, чтобы каждый мог произвести впечатление на свою домашнюю аудиторию.

КНДР не откажется от ядерного статуса без гарантий мира

"Нам следует реалистично оценивать поступки КНДР с точки зрения их желаний и планов", - указывает Хан Пак. Понятного плана, а равно долгосрочной стратегии по достижению соглашения с Пхеньяном как не было, так и нет, не считая мантры трамповской администрации о денуклеаризации Северной Кореи, полагает эксперт. Он также уверен, что КНДР не намерена отказываться от ядерных притязаний без гарантий мира.

Запуск северокорейской ракеты "Хвасон-12"

Если администрация Трампа всерьез хочет обсуждать денуклеаризацию Северной Кореи, ей следует заняться проблемами безопасности Пхеньяна, полагает Келси Дэвенпорт. "Правительство КНДР рассматривает военное присутствие США в регионе как угрозу, и Вашингтону следует снизить эту угрозу, если в Белом доме хотят, чтобы Пхеньян сделал значительные шаги для прекращения и свертывания своей ядерной программы", - добавляет Дэвенпорт.

При подготовке к саммиту администрации США - и особенно президенту - нужно понять, что за ядерное разоружение КНДР нужно заплатить определенную цену, заявляют эксперты. А еще Белый дом должен обратить внимание, что подобные усилия требуют времени, и одной встречи на высшем уровне между Кимом и Трампом может не хватить. "В лучшем случае их встреча будет началом чего-то, в худшем - всего лишь демонстративным, символическим жестом, особенно со стороны Трампа", - предупреждает Хан Пак.

Неприемлемые для Пхеньяна предложения США

Между тем бывший переговорщик КНДР по ядерным вопросам Ким Ке Гван раскритиковал нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, заявив, что северокорейская сторона испытывает к нему "отвращение". Болтон - сторонник жесткой линии, недавно он предложил Северной Корее в качестве примера Ливию и ее модель ядерного разоружения. Сравнение не получило поддержки в Пхеньяне.

Джон Болтон (фото из архива)

Там хорошо помнят, что через несколько лет после того, как Ливия свернула ядерную программу, ее лидер Муамар Каддафи был свергнут и убит в результате военного вмешательства извне при участии США. Есть еще одна причина для неприязни КНДР в отношении Болтона: его роль в разрыве рамочного соглашения по ядерной программе Пхеньяна, которое в 1994 году заключила с КНДР администрация Клинтона.

"Северная Корея имеет законное право не доверять Джону Болтону. Он был инструментом при разрыве договоренностей между США и КНДР после того, как Джордж Буш-младший сменил на посту президента Билла Клинтона", - напоминает Келси Дэвенпорт. Соглашение от 1994 года было предельно противоречивым. Конгресс США его так и не ратифицировал, а заявление Буша-младшего, что КНДР является частью "оси зла", фактически ознаменовало конец сделки.

Хан Пак, лично знакомый с Болтоном, полагает, что советник Трампа придерживается устаревших взглядов на мировые проблемы. "В целом он милитарист - он думает, что все решается военным путем. Но те времена ушли. Мы не можем использовать военную силу против КНДР", - говорит Хан Пак.

Эксперт также коснулся недавних высказываний госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что если Пхеньян предпримет "действия для быстрой денуклеаризации, США будут готовы работать с КНДР, чтобы добиться ее процветания".

"Когда Помпео предлагает Пхеньяну с помощью Вашингтона стать Южной Кореей, - это не то, чего они хотят. Они не хотят быть маленькой Южной Кореей. Им нужны деньги, но не капиталистическим путем. Частная собственность для них ничего не значит. И они не хотят быть похожими на Восточную Германию", - резюмировал эксперт.

Смотрите также:

Портреты северных и южных корейцев Военные Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

Портреты северных и южных корейцев Молодежь Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

Портреты северных и южных корейцев Непринужденность Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

Портреты северных и южных корейцев Хорошее настроение И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

Портреты северных и южных корейцев Первоклашки В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

Портреты северных и южных корейцев Памятники Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

Портреты северных и южных корейцев Звуки большого города А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

Портреты северных и южных корейцев Почитание традиций Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

Портреты северных и южных корейцев Важный день Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

Портреты северных и южных корейцев Жизнь военных в непривычном ракурсе Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке. Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща

