В Подмосковье разгорается очередной мусорный скандал | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

Жители Коломенского района Подмосковья перекрыли дорогу, ведущую на мусорный полигон "Воловичи". Активисты стоят на проезжей части с утра 25 марта и до сих пор, сообщила 26 марта DW жительница поселка Первомайский Ирина Жемеркина. По ее словам, участники акции не пропускают идущие из Москвы полные мусоровозы и не выпускают обратно уже разгрузившиеся.

По ее словам, таким образом люди хотят обратить внимание властей на проблему сильного запаха со свалки, который ощущается в окрестных деревнях в радиусе нескольких километров. Власти убеждают, что никаких нарушений на мусорном полигоне не происходит и предельно допустимые нормы вредных веществ в воздухе не превышаются, указала далее Жемеркина. Однако жители утверждают, что при отгрузке мусора не соблюдаются технологии, мусор не пересыпается землей в соответствии с требованиями. По словам собеседницы DW, проблемы с запахом начались осенью 2017 года после закрытия подмосковного полигона "Кучино".

Глава округа назвал происходящее политической акцией

По данным газеты "Ведомости", накануне в акции участвовали около 150 человек. На месте присутствовали сотрудники полиции, все проходило спокойно. Глава коломенского округа Денис Лебедев назвал происходящее политической акцией, не отражающей реальное состояние свалки.

"На сегодняшний день на полигон "Воловичи" мусорные машины не идут. Шли только машины, которые собирали мусор из города Коломны и машины, которые участвуют в пересыпке грунта", - цитирует его слова "Первое подмосковное радио". Он также сообщил, что в акции участвовали около 25 человек, препятствовавшие проезду машин в течение 40 минут.

Между тем, по официальным данным, 25 марта не было зафиксировано превышение предельно допустимых показателей химического загрязнения воздуха близ полигона "Воловичи", сообщает издание "Коломна Online".

Мусорный полигон "Воловичи" площадью 22 гектара находится в Коломенском районе к юго-востоку от Москвы. Он был введен в эксплуатацию в 1990 году и изначально предназначался для нужд Коломны.

Протесты в Волоколамске

Параллельно идут протесты против переполненных мусорных полигонов в других районах Подмосковья, наиболее массовые - в Волоколамском. В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ". Однако в воскресенье на полигоне "Ядрово" было зафиксировано семикратное превышение нормы выброса газа.

21 марта из-за выбросов свалочного газа в центральную больницу Волоколамска с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. В городе состоялся стихийный митинг с требованием немедленного закрытия свалки. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

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