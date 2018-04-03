В Подмосковье проверяют мусорные полигоны

Власти Московской области активизировали проверки мусорных полигонов после массовых акций протеста местных жителей. На полигоне "Воловичи" был обнаружен разлив фильтрата - проходящих через полигон вод, попадание которых в окружающую среду недопустимо, пишет в среду, 4 апреля, агентство РБК.

"После проведения лабораторного анализа проб воды и воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена к возмещению эксплуатирующей полигон организации", - сообщили РБК в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В конце марта на акции протеста против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи" ОМОН задержал около 20 жителей близлежащего подмосковного города Коломна.

Штраф за выброс газа

На собственника мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске, где произошли наиболее масштабные акции протеста, будет наложен штраф, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор признал, что из-за нарушений технологий на полигоне произошел выброс свалочного газа.

"Только сейчас мы видим, что собственник начинает раскошеливаться на то, чтобы, в том числе, восстановить экологическую безопасность территории, которая прилегает к полигону", - отметил Воробьев.

Конфликт продолжается

В то же время конфликт между властями и жителями Подмосковья не ослабевает. 2 апреля общественные активисты покинули штаб по решению проблемы свалки "Ядрово" в Волоколамске. Они приняли это решение в знак протеста против неприятия требований граждан и преследования протестующих.

На данный момент выполнено лишь одно из предложений местных жителей об ограничении ввоза мусора. Все остальные требования: установка станций, просьба показать документы, акты и экспертизы - проигнорированы, отмечают активисты.

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