 В Подмосковье проверяют мусорные полигоны | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2018
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Россия

В Подмосковье проверяют мусорные полигоны

На полигоне "Воловичи" обнаружен разлив фильтрата. На собственника полигона "Ядрово" наложен штраф за выброс газа. Власти под давлением активистов занялись экологией.

Мусорный полигон

Власти Московской области активизировали проверки мусорных полигонов после массовых акций протеста местных жителей. На полигоне "Воловичи" был обнаружен разлив фильтрата - проходящих через полигон вод, попадание которых в окружающую среду недопустимо, пишет в среду, 4 апреля, агентство РБК.

"После проведения лабораторного анализа проб воды и воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена к возмещению эксплуатирующей полигон организации", - сообщили РБК в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Контекст

Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы. (22.03.2018)

Протест против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи" продолжается уже четвертые сутки. Одна из активисток была задержана вместе с 11-летней дочерью. (28.03.2018)

В конце марта на акции протеста против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи" ОМОН задержал около 20 жителей близлежащего подмосковного города Коломна.

Штраф за выброс газа

На собственника мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске, где произошли наиболее масштабные акции протеста, будет наложен штраф, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор признал, что из-за нарушений технологий на полигоне произошел выброс свалочного газа.

"Только сейчас мы видим, что собственник начинает раскошеливаться на то, чтобы, в том числе, восстановить экологическую безопасность территории, которая прилегает к полигону", - отметил Воробьев.

Конфликт продолжается

В то же время конфликт между властями и жителями Подмосковья не ослабевает. 2 апреля общественные активисты покинули штаб по решению проблемы свалки "Ядрово" в Волоколамске. Они приняли это решение в знак протеста против неприятия требований граждан и преследования протестующих.

На данный момент выполнено лишь одно из предложений местных жителей об ограничении ввоза мусора. Все остальные требования: установка станций, просьба показать документы, акты и экспертизы - проигнорированы, отмечают активисты.

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    Автор: Елена Барышева


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Митинг в Волоколамске против мусорного полигона

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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