 В погоне за Telegram Роскомнадзор запретил сайты компании Microsoft | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2018
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Россия

В погоне за Telegram Роскомнадзор запретил сайты компании Microsoft

Роскомнадзор запретил в общей сложности более 18 млн страниц, на которые предположительно переходил запрещенный ранее Telegram. Дуров поблагодарил участников "Цифрового Сопротивления".

Telegram

Telegram доступен на территории России, несмотря на то, что Роскомнадзор заблокировал более 18 млн IP-адресов. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в соцсети "В контакте" в четверг, 19 апреля. Он поблагодарил "всех, кто участвует в Цифровом Сопротивлении", отметив, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов "делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян".

Контекст

В России началась блокировка Telegram. Большинство популярных телеграм-каналов отнеслись к началу блокировки спокойно. Власти ищут альтернативы мессенджеру Дурова. (16.04.2018)

За несколько лет в России заблокированы сотни тысяч сайтов, теперь Роскомнадзор начал блокировать и популярный мессенджер Telegram. DW составила памятку для тех, кто не готов мириться с цензурой. (16.04.2018)

В свою очередь Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов более 131 тысячи IP-адресов компании Microsoft Limited UK, сообщает в своем Telegram-канале IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников. По информации СМИ, речь идет о страницах "облачного" сервиса Azure. По подсчетам Здольникова, по состоянию на 17.45 мск было заблокировано в общей сложности более 18,3 млн сайтов. В их число входят также подсети (наборы IP-адресов) компаний Amazon и Google.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что блокировка множества страниц связана с решением о запрете Telegram. Так, по словам Жарова, сначала Telegram использовал около 9 тысяч собственных IР-адресов, но Роскомнадзор отправил их на блокировку, после чего мессенджер стал переходить на IP-адреса других ресурсов.

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). 16 апреля Роскомнадзор направил провайдерам информацию с целью ограничения доступа к ресурсу.

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