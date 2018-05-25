В Петербурге отменили спектакль Театра.doc о пытках по звонку из ФСБ

Спектакль Театра.doc "Пытки", который должны были показать в Санкт-Петербурге 27 мая на Дворцовой набережной, не будет показан на этой площадке из-за давления со стороны ФСБ. Об этом в пятницу, 25 мая, на своей странице Facebook сообщила режиссер Театра.doc и куратор спектакля Зарема Заудинова.

"Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства "Безликих" с читками "Пыток" на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если "Пытки" у них все же покажем", - написала режиссер.

Спектакль должен был быть показан на площадке имперсивного шоу "Безликие" - именно на представителей "Безликих" и оказала давление ФСБ. Театр.doc не отказывается от планов показать "Пытки" в Санкт-Петербурге 27 мая и ищет новую площадку, а также юридическую помощь, чтобы, как написала Заудинова, "нас по-тихому не повязали на вокзале".

"Пытки" состоят из "текстов про то, как пытают обычных людей - здесь и сейчас - в современной России", говорится на сайте театра. "Мы хотим, чтобы свидетельства нашего времени - протоколы, интервью и показания о пытках - прозвучали громче. Мы хотим, чтобы их услышали", - пишут авторы спектакля.

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