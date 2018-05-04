 В Петербурге к ответственности за участие в протестах 5 мая привлечены свыше 100 человек | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2018
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Россия

В Петербурге к ответственности за участие в протестах 5 мая привлечены свыше 100 человек

Районные суды города рассматривают административные протоколы в отношении более 100 участников акции протеста. В качестве наказания суды назначают административный арест и штрафы.

Участники демонстрации Он нам не царь в Санкт-Петербурге 5 мая 2018 года

Участники демонстрации "Он нам не царь" в Санкт-Петербурге 5 мая 2018 года

Более 100 участников акции протеста 5 мая в Петербурге привлечены к ответственности, сообщили в воскресенье, 6 мая, в объединенной пресс-службе городских судов. В районные суды города поступили административные протоколы в отношении 106 человек.

Контекст

Усиливая давление на любую несанкционированную деятельность, власти сами втягивают в политическую активность все новых и новых людей, пишет Александр Плющев специально для DW. (10.11.2017)

Рекордное количество задержанных на несанкционированной акции в Москве - за день Россия вернулась во времена Болотной. Это политическая дестабилизация или оттепель? Комментарий Олега Кашина. (27.03.2017)

При этом часть протоколов не принята к рассмотрению, поскольку они составлены на несовершеннолетних участников акции, отметила руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. Суды назначают наказание "в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей", добавила она в интервью РИА "Новости". Протоколы в отношении всех задержанных составляются по статье 19.3 (о неповиновении требованиям сотрудника полиции), а также ч. 5 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушении правил проведения публичного мероприятия).

Массовые задержания

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь" в преддверии инаугурации российского президента прошли примерно в 100 городах России. По оценке полиции, в демонстрации в Петербурге приняли участие около 2 тысяч человек.

К вечеру 5 мая в ходе акций в российских городах были задержаны около 1600 человек. В частности, в Санкт-Петербурге, по данным сайта "ОВД-Инфо", полиция задержала свыше 220 участников демонстрации, а в Москве - около 700 человек. Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 03:29

За что преследуют оппозиционеров в России?

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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