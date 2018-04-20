В первом квартале Facebook удалил почти 2 млн исламистских постов

В первом квартале 2018 года в соцсети Facebook были обнаружены в общей сложности 1,9 миллиона постов, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида". Эта цифра вдвое выше показателя за предыдущий квартал, сообщила компания в понедельник, 23 апреля. Большинство из этих постов были удалены, некоторые снабжены соответствующими предупреждениями.

Примечательно, что 99 процентов такого контента было обнаружено специальной программой. В среднем экстремистские посты доступны на платформе менее одной минуты, говорится далее в заявлении. Поиском экстремистских публикаций и комментариев занимается специальный отдел, созданный в июне 2017 года. В настоящее время в нем работают около 200 человек.

Одновременно руководство Facebook впервые сообщило об используемом им определении "терроризма". Компания считает террористическими "все неправительственные организации, которые осуществляют преднамеренные силовые действия в отношении людей или собственности ради устрашения гражданского населения, правительства или международной организации, а также достижения политических, религиозных или идеологических целей". Ранее было неизвестно, по каким критериям Facebook признает посты экстремистскими.

Youtube удалил 6,7 миллиона видеороликов за квартал

Между тем видеоплатформа Youtube в четвертом квартале 2017 года удалила в общей сложности 6,7 миллиона видеороликов, содержание которых противоречит законодательству. Примерно три четверти из них были удалены в кратчайший срок, еще до того как их удалось кому-либо посмотреть, сообщила компания 24 апреля.

При удалении экстремистского контента Youtube также достиг прогресса. В настоящее время более половины таких роликов удается удалить, когда число просмотров составляет менее десяти. В начале 2017 года этот показатель составлял восемь процентов.

80 процентов нелегального контента Youtube выявляет программа

При этом более 80 процентов противозаконных видео были обнаружены специальной программой. Среди удаленного контента, о незаконности которого ранее сообщали пользователи, в 30 процентах случаев речь идет о роликах сексуального содержания, в 27 процентах - о спаме и ложной информации. Лишь два процента видеороликов, о которых сообщили пользователи, признаны террористической пропагандой.

Ранее Европейский Союз потребовал от компании Facebook и ее конкурентов более оперативного удаления экстремистского контента. В начале марта Европейская комиссия издала новое руководство по удалению террористического и прочего противозаконного контента на Facebook и в других соцсетях.

В июне 2017 года Евросоюзом и компаниями Facebook, Twitter, Youtube и Microsoft был принят "кодекс поведения", который предусматривает обязательные меры против распространения ненависти в интернете.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

