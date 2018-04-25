 В Пентагоне заявили о радиоэлектронных атаках на ВВС США в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2018
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Мир

В Пентагоне заявили о радиоэлектронных атаках на ВВС США в Сирии

Американские военные самолеты в Сирии ежедневно подвергаются радиоэлектронным атакам со стороны "противника", заявил командующий силами спецопераций США.

Американские бомбардировщики F-18 в Сирии

Самолеты американских ВВС в Сирии, прикрывавшие наземные действия повстанцев против режима в Дамаске, оказывались в зоне радиоэлектронных помех, "создаваемых противником". Об этом, по данным телеканала Fox News, сообщил в среду, 25 апреля, на конференции спецслужб в Тампе командующий силами специальных операций США Тони Томас.

Контекст

По словам генерала, ежедневно американские ВВС в Сирии сталкиваются с недружественными действиями, в частности, с блокировкой средств связи и помехами в работе тяжеловооруженных самолетов поддержки сухопутных подразделений AC-130s. При этом Томас не указал, кого именно он имеет в виду, заявляя о "противнике". Вместе с тем он отметил, что данные действия в сфере радиоэлектронной борьбы являются "наиболее агрессивными". По данным телеканала, в настоящее время в Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих США.

Военный эксперт РФ допустил меры в отношении американцев в Сирии

В свою очередь российский военный эксперт Игорь Коротченко допустил, что в отношении американских самолетов в Сирии могут применяться меры радиоэлектронной борьбы, поскольку, по его словам, у них нет права находиться в воздушном пространстве этой страны. "Действия американских сил на территории Сирии нелегитимны с точки зрения норм международного права,… поэтому у них возникают и будут возникать проблемы", - заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" РИА "Новости".

Ранее телеканал NBC сообщил о создании российскими военнослужащими помех для американских беспилотников в Сирии и создании помех в получении спутникового сигнала с помощью "продвинутого оборудования", разработанного в армии РФ. Подобные методы радиоэлектронной борьбы ранее использовались в конфликте на востоке Украины, указал телеканал со ссылкой на свои источники.

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