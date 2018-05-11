 В Париже неизвестный с ножом напал на прохожих, погиб один человек | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2018
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Европа

В Париже неизвестный с ножом напал на прохожих, погиб один человек

В результате нападения также ранены 8 человек. Нападавший застрелен полицией, его мотивы пока что неизвестны.

Paris ein Toter und Verletzte bei Messerattacke (Getty Images/AFP/T. Samson)

В результате нападения с ножом в центре Парижа погиб один человек, ранены 8. Об этом поздно вечером в субботу, 12 мая, сообщил французский телеканал BFM. По данным агентства AFP, ранены 4 человека. Также убит сам нападавший, его застрелил патрульный полицейский, который оказался неподалеку от места преступления.

Нападение произошло около 21.30 по местному времени на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. В настоящий момент район оцеплен полицией.

"Я приветствую быструю реакцию и хладнокровие полиции, которая нейтрализовала нападавшего", - написал в своем твиттере глава МВД Франции Жерар Колон.

Мотивы нападавшего пока что неизвестны. Парижская прокуратура выясняет, является ли этот инцидент терактом.

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