 В ОЭСР сочли, что Греция заслужила реструктуризацию части задолженности | Новости из Германии о Европе | DW | 30.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В ОЭСР сочли, что Греция заслужила реструктуризацию части задолженности

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что в этом году рост экономики Греции составит 2 процента, а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

Флаг Евросоюза в Афинах

Флаг Евросоюза в Афинах

Греция, осуществившая под давлением международных кредиторов масштабные структурные реформы, заслужила реструктуризацию части внешней задолженности. Уверенность в этом выразил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в понедельник, 30 апреля, по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Афинах.

Контекст

Депутаты германского бундестага проголосовали за выделение Греции очередного пакета финпомощи. Афины намерены провести досрочные выборы. Как будет развиваться ситуация дальше? Все подробности и детали - от DW. (20.08.2015)

Впервые с начала долгового кризиса в Греции может быть сформирована большая коалиция между левыми и консерваторами. Однако экс-премьер Алексис Ципрас все еще старается это предотвратить. (20.09.2015)

Кристин Лагард считает, что сегодня нет необходимости в списании части греческих долгов. Она призвала Афины к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы. (23.02.2017)

ОЭСР прогнозирует, что в этом году рост греческой экономики составит 2 процента., а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) и европейские кредиторы на условиях проведения преобразований предоставили Афинам 260 млрд евро финансовой помощи. По данным национального статистического ведомства Греции Elstat, в 2017 году эта страна по профициту бюджета существенно превысила целевые показатели.

Жесткая экономия

В мае этого года греческий парламент принял новый пакет мер жесткой экономии. Он предполагает, в частности, сокращение пенсий на 18 процентов с 2019 года. А с 2020 года минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро. По данным министерства финансов Греции, это позволит стране сэкономить порядка 3,6 млрд евро.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда.

Смотрите также:
Смотреть видео 11:51

Кто оплатит долги Греции? - Геофактор,

Смотреть видео 03:19

Том Фини: Человек, который хотел спасти Грецию

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто оплатит долги Греции? - Геофактор,  

Том Фини: Человек, который хотел спасти Грецию  

Греция и еврозона все ближе к разрыву  

Самые читаемые

Киев меняет формат военной операции на востоке страны  

В Сирии обстреляли базы правительственных войск  

Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно