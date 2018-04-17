 В офисе Porsche проходят обыски из-за ″дизельного скандала″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2018
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Германия

В офисе Porsche проходят обыски из-за "дизельного скандала"

Немецкий автоконцерн Porsche подозревают в мошенничестве - манипуляциях показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Автомобиль Porsche (фото из архива)

Обыски проходят в среду, 18 апреля, в ряде зданий, принадлежащих немецкому автомобилестроительному холдингу Porsche, дочерней компании концерна Volkswagen. Автостроителей подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах, сообщил представитель прокуратуры в Штутгарте.

Контекст

Немецкие издания обсуждают обвинения в сговоре, которые выдвинул еженедельник Der Spiegel в адрес автопроизводителей в Германии. (25.07.2017)

Прокуратура Штутгарта предполагает, что в компании Porsche также могли манипулировать данными по обработке выхлопных газов. В отношении одного из сотрудников автопроизводителя начато расследование. (10.07.2017)

Около 190 сотрудников правоохранительных органов проводят обыск на 10 объектах, принадлежащих Porsche. Как заявили в прокуратуре, расследование проводится в отношении трех человек, один из которых является членом правления концерна. Кроме того, под подозрением оказался один высокопоставленный менеджер, а также один из бывших сотрудников компании.

"Дизельный скандал" не утихает с 2015 года

Представители Porsche подтвердили факт проведения обыска, сообщив, что полиция изъяла служебные документы для проверки. При этом ни компания, ни полиция не раскрывают имена подозреваемых. Cледователи начали расследование в отношении Porsche еще летом 2017 года, тогда под подозрением находился один сотрудник автоконцерна. 

Таким образом, автоконцерн Porsche оказался втянут в "дизельный скандал", в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen. В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США. "Дизельный скандал" обошелся компании в десятки миллиардов долларов.

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  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

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  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

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    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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В ФРГ разрешили запрещать дизельные автомобили

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Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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