 В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2018
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Европа

В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни, который, предположительно, приехал из другого норвежского города. Россиянин подозревается в хранении взрывчатых веществ.

Осло

Осло

Полиция Осло задержала 30-летнего гражданина России, выходца из Чечни, подозреваемого в хранении взрывчатки, сообщает норвежская газета Dagbladet. Следователь Грет Льен Метлид рассказал изданию, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует заключить под стражу.

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Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля после сообщения о том, что был ранен человек. По прибытии на место стражи порядка получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества. На время обысков жильцы дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Помимо чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями.

По словам следователя, задержанный несколько лет проживает на востоке Норвегии, а в столицу приехал в гости. Сотрудники посольства России в Осло проверяют информацию о задержании гражданина РФ, сообщает ТАСС.

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