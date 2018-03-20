 В ООН обвинили Турцию в тяжелых нарушениях прав человека | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018
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Европа

В ООН обвинили Турцию в тяжелых нарушениях прав человека

Власти Турции нарушили права сотен тысяч людей: речь в докладе ООН идет как об ограничении в праве на работу, так и о применении жестоких пыток. Однако Анкара отвергла обвинения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн

Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн

Сотни тысяч граждан Турции пострадали от нарушений прав человека. В докладе ООН, опубликованном во вторник, 20 марта, среди нарушений перечисляются не только ограничение свободы собраний и выражения мнения, но и произвольные аресты и пытки.

Как говорится в докладе, к нарушению прав сотен тысяч людей привело постоянное продление чрезвычайного положения в Турции. Очевидно, особые полномочия, которыми наделило себя турецкое правительство в рамках этого положения, используются для того, чтобы подавить любую критику властей.

Контекст

Турция вводит ЧП и приостанавливает действие Европейской конвенции о правах человека. Брюссель хочет спасти соглашение с Анкарой по беженцам, но действия Эрдогана вызывают растущее беспокойство. (22.07.2016)

Нехватка персонала может вызвать "пробуксовку" работы госучреждений, заявил премьер-министр Турции. Он пообещал создать более 100 тысяч новых рабочих мест. (24.12.2017)

В частности, в докладе упоминаются жестокие пытки, которым подвергались задержанные. Сообщается, что арестованных  пытали током, топили и подвергали сексуальному насилию. По данным ООН, около 100 беременных или только что родивших женщин были арестованы лишь потому, что их мужья подозревались в терроризме. "Это просто скандально, очень жестоко и вообще не может быть связано с тем, чтобы сделать страну безопаснее", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн.

Анкара отвергла обвинения

После неудавшейся попытки госпереворота в Турции в  июле 2016 года 15 июля в стране было введено чрезвычайное положение, которое с тех пор многократно продлевалось. За этот период были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих. "Цифры просто невероятны. Учителя, судьи и адвокаты лишались работы, против них начинали уголовное преследование. Журналистов  помещали под арест, медиа закрывали", - подчеркнул Зайд Раад аль-Хусейн.

Правительство в Анкаре отвергло обвинения ООН. Доклад "неприемлем", поскольку содержит "искаженную, тенденциозную и неверную" информацию, заявил турецкий МИД. 

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