В ОЗХО не поддержали предложение России о новом расследовании дела Скрипаля

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России о проведении нового расследования с участием РФ отравления российского экс-агента Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. На закрытом заседании Исполнительного совета организации, созванном в Гааге по требованию РФ в среду, 4 апреля, российский проект поддержали 5 из 41 членов исполнительного совета, а именно Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран. Против высказались 15 стран, еще 17 стран воздержались, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва призвала создать независимую комиссию экспертов под эгидой Исполнительного совета ОЗХО, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери. Кроме того, Россия предлагала расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с британскими властями. На заседании Исполнительного совета ОЗХО представитель Великобритании заявил, что не будет проводить совместного расследования с Москвой, потому что российские власти - основные подозреваемые по этому делу.
Результаты на следующей неделе
ОЗХО ожидает на следующей неделе получить из лабораторий результаты анализа вещества, которым был отравлен Скрипаль. Соответствующий доклад получит в свое распоряжение Великобритания, сообщил представитель ОЗХО в среду.
Совершенно неприемлимо
Представитель Европейского Союза выпустил заявление, в котором отверг российские предложения. В документе, опубликованном на сайте ОЗХО, выражается сожаление о том, что "РФ не отреагировала позитивно на первоначальную просьбу Лондона о предоставлении необходимой информации" в связи с инцидентом. Вместо этого Россия ответила "потоком вымыслов", в том числе и в адрес ряда стран ЕС. В частности, подобные утверждения прозвучали в заявлении российского постпреда при ОЗХО от 15 марта, в заявлении представителя РФ при ОБСЕ в тот же день, а также на брифингах российского МИД 21 и 29 марта, что в Брюсселе считают "совершенно неприемлимым".
Кроме того, Евросоюз обеспокоен заявлением российского МИД о том, что Москва не примет результаты расследования, проведенного в Солсбери экспертами ОЗХО. Как говорится в заявлении, "необходимо, чтобы Россия ответила на вопросы Великобритании в связи с отравлением Скрипаля, полностью сотрудничала с секретариатом ОЗХО по этому делу, а также немедленно и полностью раскрыть программу по производству "Новичка" в ОЗХО".
Смотрите также:
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Место происшествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
-
Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов