В ОЗХО не поддержали предложение России о новом расследовании дела Скрипаля

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России о проведении нового расследования с участием РФ отравления российского экс-агента Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. На закрытом заседании Исполнительного совета организации, созванном в Гааге по требованию РФ в среду, 4 апреля, российский проект поддержали 5 из 41 членов исполнительного совета, а именно Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран. Против высказались 15 стран, еще 17 стран воздержались, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва призвала создать независимую комиссию экспертов под эгидой Исполнительного совета ОЗХО, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери. Кроме того, Россия предлагала расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с британскими властями. На заседании Исполнительного совета ОЗХО представитель Великобритании заявил, что не будет проводить совместного расследования с Москвой, потому что российские власти - основные подозреваемые по этому делу.

Результаты на следующей неделе

ОЗХО ожидает на следующей неделе получить из лабораторий результаты анализа вещества, которым был отравлен Скрипаль. Соответствующий доклад получит в свое распоряжение Великобритания, сообщил представитель ОЗХО в среду.

Совершенно неприемлимо

Представитель Европейского Союза выпустил заявление, в котором отверг российские предложения. В документе, опубликованном на сайте ОЗХО, выражается сожаление о том, что "РФ не отреагировала позитивно на первоначальную просьбу Лондона о предоставлении необходимой информации" в связи с инцидентом. Вместо этого Россия ответила "потоком вымыслов", в том числе и в адрес ряда стран ЕС. В частности, подобные утверждения прозвучали в заявлении российского постпреда при ОЗХО от 15 марта, в заявлении представителя РФ при ОБСЕ в тот же день, а также на брифингах российского МИД 21 и 29 марта, что в Брюсселе считают "совершенно неприемлимым".

Кроме того, Евросоюз обеспокоен заявлением российского МИД о том, что Москва не примет результаты расследования, проведенного в Солсбери экспертами ОЗХО.​ Как говорится в заявлении, "необходимо, чтобы Россия ответила на вопросы Великобритании в связи с отравлением Скрипаля, полностью сотрудничала с секретариатом ОЗХО по этому делу, а также немедленно и полностью раскрыть программу по производству "Новичка" в ОЗХО".



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