 В ОЗХО не поддержали предложение России о новом расследовании дела Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2018
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Европа

В ОЗХО не поддержали предложение России о новом расследовании дела Скрипаля

За предложение Москвы высказались пять стран, против 15, еще 17 членов Исполнительного совета ОЗХО воздержались. ЕС критикует нежелание России помогать в расследовании отравления экс-агента.

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России о проведении нового расследования с участием РФ отравления российского экс-агента Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. На закрытом заседании Исполнительного совета организации, созванном в Гааге по требованию РФ в среду, 4 апреля, российский проект поддержали 5 из 41 членов исполнительного совета, а именно Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран. Против высказались 15 стран, еще 17 стран воздержались, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Контекст

Великобритания подозревает Россию в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Москва требует доказательств. Какими они могут быть - в материале DW. (16.03.2018)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Британские эксперты не дали ответ на вопрос о стране происхождения яда, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Тем не менее, Берлин по-прежнему подозревает Москву в этом преступлении. (04.04.2018)

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва призвала создать независимую комиссию экспертов под эгидой Исполнительного совета ОЗХО, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери. Кроме того, Россия предлагала расследовать отравление бывшего полковника ГРУ совместно с британскими властями. На заседании Исполнительного совета ОЗХО представитель Великобритании заявил, что не будет проводить совместного расследования с Москвой, потому что российские власти - основные подозреваемые по этому делу.

Результаты на следующей неделе

ОЗХО ожидает на следующей неделе получить из лабораторий результаты анализа вещества, которым был отравлен Скрипаль. Соответствующий доклад получит в свое распоряжение Великобритания, сообщил представитель ОЗХО в среду.

Совершенно неприемлимо

Представитель Европейского Союза выпустил заявление, в котором отверг российские предложения. В документе, опубликованном на сайте ОЗХО,  выражается сожаление о том, что "РФ не отреагировала позитивно на первоначальную просьбу Лондона о предоставлении необходимой информации" в связи с инцидентом. Вместо этого Россия ответила "потоком вымыслов", в том числе и в адрес ряда стран ЕС. В частности, подобные утверждения прозвучали в заявлении российского постпреда при ОЗХО от 15 марта, в заявлении представителя РФ при ОБСЕ в тот же день, а также на брифингах российского МИД 21 и 29 марта, что в Брюсселе считают "совершенно неприемлимым".

Кроме того, Евросоюз обеспокоен заявлением российского МИД о том, что Москва не примет результаты расследования, проведенного в Солсбери экспертами ОЗХО.​ Как говорится в заявлении, "необходимо, чтобы Россия ответила на вопросы Великобритании в связи с отравлением Скрипаля, полностью сотрудничала с секретариатом ОЗХО по этому делу, а также немедленно и полностью раскрыть программу по производству "Новичка" в ОЗХО".

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

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    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


 
Смотреть видео 03:06

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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