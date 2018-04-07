В немецком Падерборне обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В немецком городе Падерборн в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия в воскресенье, 8 апреля прошла операция по обезвреживанию британской авиабомбы времен Второй мировой войны. В этой связи эвакуированы более 26 тысяч человек. Это самая большая эвакуация жителей города за все послевоенное время. К проведению операции привлечены в общей сложности более 1000 сотрудников пожарной службы, полиции и других специалистов. Как сообщает полиция Падерборна, задействованы сотни стражей порядка - в том числе из соседних городов Бохум и Мюнстер.

На время разминирования в городе оцеплена территория радиусом 1,5 километра - в том числе две больницы, несколько домов престарелых, университет и часть исторического центра. Еще в двух больницах людям пришлось переместиться на безопасную территорию. При эвакуации погиб пожилой пациент одной из больниц, страдающий от тяжелого заболевания. Полиция информирует о ходе операции в своем микроблоге в Twitter.

Бомбу весом в 1,8 тонны обнаружила полторы недели назад в саду своего дома семья, проживающая в центре Падеборна. Опасная находка, начиненная 1,5 тонны взрывчатки, располагалась на глубине лишь 80 см от поверхности земли.

60 тысяч эвакуированных жителей во Франкфурте

В последнее время в городах Германии все чаще находят снаряды времен Второй мировой войны. Самая крупная эвакуация в истории послевоенной Германии прошла 3 сентября 2017 года во Франкфурте-на-Майне из-за неразорвавшейся британской авиабомбы, найденной при проведении строительных работ в студенческом городке Университета имени Гёте. Свои дома на время покинули более 60 тысяч жителей.

За день до этого в Кобленце была эвакуирована 21 тысяча человек из-за американской авиабомбы, которую обнаружили строители детского сада. В августе эвакуировали около 20 тысяч человек в Хильдесхайме, в мае - 50 тысяч человек в Ганновере. В декабре 2016 года в Аугсбурге состоялась считавшаяся ранее крупнейшей в послевоенной истории ФРГ эвакуация 54 тысяч жителей.

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