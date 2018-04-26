 В немецком доме престарелых алкоголикам прописывают алкоголь | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.04.2018
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Культура и стиль жизни

В немецком доме престарелых алкоголикам прописывают алкоголь

Жильцам этого дома престарелых в Дюссельдорфе вместе с таблетками назначают пиво и вино. Мало того, отделение для людей, зависимых от алкоголя, будет расширено в два раза.

Заведующий отделением Кристоф Хайнце выдает постояльцу бутылку пива

Согласно статистике, более миллиона жителей Германии страдают от алкогольной зависимости разной степени тяжести. Среди них немало пожилых людей, для которых, как считают многие врачи, радикальная антиалкогольная терапия скорей вредна, чем полезна. В доме престарелых Св. Йозефа благотворительной католической организации "Каритас" (Caritas Altenzentrum St.Josef) в Дюссельдорфе несколько лет назад открылось отделение для пожилых людей, страдающих алкогольной зависимостью. Врачи прописывают им вместе с таблетками пиво и вино. Разумеется, немного. Кроме того, все происходит под строгим контролем медперсонала.

Только вино и пиво

"В данном случае речь идет не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадежно, но о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость. При этом режим дня построен так, чтобы как можно эффективней отвлечь людей от желания выпить", - говорит в интервью DW директор дома престарелых Тино Габерле (Tino Gaberle).

Altenzentrum für alkoholsüchtige Menschen (DW/V. Weitz)

Он открывает ключом подсобное помещение, в котором хранится алкоголь для жильцов специального отделения для пожилых алкоголиков.

И уточняет: "Крепких напитков, как, скажем, водки, джина или виски, у нас, как вы видите, нет. Мы предлагаем нашим постояльцам только легкие спиртные напитки: красное и белое вино, шампанское и пиво".

Трудные судьбы

Моника Шнайдер (Monika Schneider) жалуется на то, что суточной нормы алкоголя, предлагаемого медперсоналом, ей лично не хватает, она бы с удовольствие выпила бы больше. По словам семидесятилетней женщины, сильно пить она начала, когда похоронила сына: ей хотелось залить свое горе алкоголем. "Мне вообще в жизни не везло с мужчинами, - рассказывает она, - моя личная жизнь всегда была связана с обманом и изменами, и я начала искать утешения в вине. Однажды продавщица в супермаркете рассказала мне о доме престарелых, в котором живут такие люди, как я. Можно сказать, что мне повезло хотя бы к старости: здесь я нашла свой второй дом". 

Жильцы дома для престарелых. В центре - Моника Шнайдер

Жильцы дома для престарелых. В центре - Моника Шнайдер

В дюссельдорфском доме престарелых живут 136 человек, нуждающихся в уходе. Среди них - 15 алкоголиков, большинство - мужчины. Живут они в одноместных или двухместных номерах. Гарри Греве (Harry Greve) рад, что попал сюда. "Если бы я не оказался здесь, то умер бы где-нибудь на улице", - говорит он. Гарри стал алкоголиком в сорок лет. Из-за этого потерял работу, потом стал бездомным... В дом престарелых он попал несколько лет назад. Врачи помогли ему в значительной мере контролировать алкогольную зависимость. Сегодня он обходится тремя или четырьмя бутылками пива в день. Эта "норма", по мнению медиков, не наносит большого вреда его здоровью.

Под строгим контролем

Дозировку назначают врачи и социальные работники после осмотра, бесед и общения с каждым постояльцем. Обычно, если человек привык выпивать каждый день бутылку вина, то ему поначалу назначается именно такая доза, но ее растягивают на целый день: понемногу каждые час-два. "Нам важно, чтобы человек не был изолирован в своей комнате в доме престарелых", - поясняет заведующий отделением для алкоголиков Кристоф Хайнце (Christoph Heinze). Жильцы заняты вместе со всеми в специальных программах досуга, будь то занятия гимнастикой, тренировка памяти, курсы танцев или совместный просмотр телепередач и обсуждение увиденного. Цель таких занятий - вытащить людей из внутренней изоляции и отвлечь их от мыслей об алкоголе.

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Среди алкоголиков в доме престарелых - представители самых разных социальных слоев. Есть среди них и бывшие бизнесмены, у которых были собственные фирмы. "Один из постояльцев раньше стоял во главе фирмы, в которой работали примерно сто сотрудников. Когда предприятие обанкротилось, он стал искать утешение в алкоголе. С годами он оказался одиноким и никому ненужным стариком. У нас его жизнь изменилась к лучшему, хотя полностью избавиться от алкогольной зависимости ему так и не удалось", - приводит пример Тино Габерле.

Отделение будет расширено

Спрос на места в отделении для людей с алкогольной зависимостью очень велик, подчеркивает директор дома престарелых. Поэтому было решено увеличить число мест, причем для стариков не только с алкогольной, но и с медикаментозной зависимостью, а также для наркоманов, которые проходят метадоновую терапию.

Пока в Германии домов престарелых, опекающих пожилых алкоголиков, очень мало. Известны еще два - во Фрайбурге и Регенсбурге. Их тоже финансирует благотворительная организация "Каритас". Учитывая тот факт, что процесс старения и изнашивания организма у алкоголиков происходит быстрее, чем у их непьющих сверстников, они часто в более раннем возрасте (примерно лет в семьдесят) попадают в дома престарелых. "Бросать на произвол судьбы и оставлять без присмотра людей только потому, что они алкоголики, нельзя, - убежден Тино Габерле. - У них тоже должно быть право на достойную старость",

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    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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