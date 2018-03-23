В Москве 7 апреля пройдет митинг ″За чистый воздух″ | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

В правительство Москвы подано уведомление о проведении 7 апреля на площади Революции митинга "За чистый воздух, за благоприятную экологию! Против "мусорной" мафии!". Организаторы также предложили несколько альтернативных мест проведения мероприятия, сообщил в понедельник, 26 марта, в Facebook координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Как предполагают организаторы, в акции могут принять участие до 2 тысяч человек.

По его словам, активисты предполагают выдвинуть требования о закрытии мусорных полигонов в Московской области, отравляющих окружающую среду, в частности "Ядрово" близ Волоколамска. "На митинге будет поддержана инициатива по проведению референдумов Московской области за отказ от устаревшей, не обеспечивающей современные экологические стандарты технологии сжигания мусора и за раздельный сбор мусора", - отметил также Удальцов.

На полигоне "Ядрово" началась откачка фильтрата

Между тем на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе в тестовом режиме началась откачка фильтрата. "Задача - откачать где-то 50 кубов и понизить уровень на полтора метра. В этом случае уже утечки на территорию не будет", - сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев.

Он также пообещал увеличить число машин, в которые закачивается фильтрат, а также установить на полигоне резиновую емкость, в которую также будет заливаться фильтрат. В дальнейшем его будут перерабатывать в воду с помощью передвижной станции очистки. Сроки ее доставки пока не называются. Вихарев выразил надежду, что источник утечки фильтрата будет полностью устранен за пять-семь дней.

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на полигоне "Ядрово", после этого в центральную больницу Волоколамска с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. В городе состоялся стихийный митинг с требованием немедленного закрытия свалки. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку. Кроме того, митинги продолжаются в ряде других районов Подмосковья, в частности, в Коломенском, жители которого 25 марта перекрыли дорогу, ведущую к полигону "Воловичи".

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