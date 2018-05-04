В Москве и Петербурге оцеплены места проведения акций Навального

В Москве и Санкт-Петербурге оцеплены площади, на которых в субботу, 5 мая, проходят несогласованные митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального. Акции под лозунгом "Он нам не царь" и "За право быть гражданином" приурочены к инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина, запланированной на 7 мая.

В Москве у Пушкинской площади установлены заграждения, стоят автозаки и различная дорожная техника, сообщает корреспондент YouTube-канала "Навальный LIVE" Дмитрий Низовцев.

Подготовка к 9 мая

Накануне стало известно, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 5 мая должна пройти подготовка к параду 9 мая с участием 4,5 тысяч военнослужащих и курсантов Западного военного округа, сообщает корреспондент DW. В связи с этим запланированы "масштабные ограничения и тотальная зачистка территории от гражданского населения" к 14 часам по местному времени. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, с 12.30 начнутся "работы по ограничению движения транспорта при движении пеших колонн" от Исаакиевской площади к Дворцовой.

В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти отклонили заявку и предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала. Оппозиционеры планируют собраться на Дворцовой площади.

Акции по всей России

В 12.00 мск митинги начались в 11 городах, в том числе Перми и Казани. Ранее прошли и начались митинги в других городах России, в том числе Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Тамбове, Рязани, Уфе. На некоторых из них были задержаны координаторы штабов Навального и другие активисты. В Якутске задержаны не менее 75 человек.

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