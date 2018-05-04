 В Москве и Петербурге оцеплены места проведения акций Навального | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2018
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Россия

В Москве и Петербурге оцеплены места проведения акций Навального

Власти Москвы и Санкт-Петербурга ранее отказались согласовать протесты сторонников оппозицинера Алескея Навального "За право быть гражданином".

Proteste in Russland (YouTube/Navalny LIVE)

Оцепление перед акцией Алексея Навального в Москве, 5 мая 2018 года

В Москве и Санкт-Петербурге оцеплены площади, на которых в субботу, 5 мая, проходят несогласованные митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального. Акции под лозунгом "Он нам не царь" и "За право быть гражданином" приурочены к инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина, запланированной на 7 мая.

В Москве у Пушкинской площади установлены заграждения, стоят автозаки и различная дорожная техника, сообщает корреспондент YouTube-канала "Навальный LIVE" Дмитрий Низовцев.

Подготовка к 9 мая

Накануне стало известно, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 5 мая должна пройти подготовка к параду 9 мая с участием 4,5 тысяч военнослужащих и курсантов Западного военного округа, сообщает корреспондент DW. В связи с этим запланированы "масштабные ограничения и тотальная зачистка территории от гражданского населения" к 14 часам по местному времени. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, с 12.30 начнутся "работы по ограничению движения транспорта при движении пеших колонн" от Исаакиевской площади к Дворцовой.

Контекст

У протестов в России и Армении есть общая черта - на них выходят люди, которым надоело презрение власти к гражданам, пишет Константин Эггерт. (23.04.2018)

Во многих городах, в том числе в Москве и Петербурге, акция не согласована с властями. На Дальнем Востоке и в Сибири на митинги протеста вышли тысячи человек. (05.05.2018)

В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти отклонили заявку и предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала. Оппозиционеры планируют собраться на Дворцовой площади.

Акции по всей России

В 12.00 мск митинги начались в 11 городах, в том числе Перми и Казани. Ранее прошли и начались митинги в других городах России, в том числе Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Тамбове, Рязани, Уфе. На некоторых из них были задержаны координаторы штабов Навального и другие активисты. В Якутске задержаны не менее 75 человек.

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  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

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    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


 
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