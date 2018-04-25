В Мосгорсуд поступила жалоба Telegram на решение о блокировке мессенджера

Московский городской суд получил жалобу Telegram на решение о блокировке мессенджера, сообщает в четверг, 26 апреля, интернет-издание Meduza. Жалоба адвокатов международной правозащитной группы "Агора", которые представляющих интересы мессенджера, поступила в суд накануне. Представители суда еще не назначили дату ее рассмотрения.

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. В Кремле выразили надежду, что руководство Telegram выполнит условия суда. На следующий день, 17 апреля глава "Агоры" Павел Чиков заявил о подаче апелляции.

Попытки заблокировать Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда и заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Основатель Telegram сообщил также о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера.

В борьбе против Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие, всего - около двадцати.

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