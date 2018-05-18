В Молдавии состоялись выборы в местные органы власти

В Молдавии в воскресенье, 20 мая, состоялись выборы в местные органы власти. В Кишиневе на избирательные участки пришли более 225 тысяч человек, отмечает государственное информационное агентство MOLDPRES. Таким образом, явка составила около 36 процентов, преодолев определенный законом порог.

После обработки 80% бюллетеней на выборах мэра столицы лидирует кандидат от пророссийской Партии социалистов Ион (Иван) Чебан, который набирает около 41 процента голосов, сообщает агентство со ссылкой на ЦИК Молдавии. Второе место занимает лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, за которого проголосовали 32 процента избирателей.

На пост мэра Кишинева претендовали 11 кандидатов. Для победы в первом туре требовалось набрать более 50 процентов голосов. Второй тур выборов состоится 3 июня. По предварительным данным ЦИК, председатель правящей Демократической партии Сильвия Раду, исполняющая обязанности мэра Кишинева, набирает около 18 процентов голосов и не проходит во второй тур.

В свою очередь, в Бельцах победу на выборах одержал кандидат от "Нашей партии" и.о.мэра Николай Григоришин, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК. По предварительным результатам, Григоришин набрал более 60 процентов голосов после обработки 50 процентов протоколов. Явка избирателей в Бельцах составила около 35 процентов.

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