В Молдавии отмечают столетие объединения с Румынией | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2018

Молдавия отмечает столетие объединения с Румынией в 1918 году. В воскресенье, 25 марта, на центральной площади Кишинева собрались люди из разных районов республики и близлежащих румынских городов – Ясс и Брэилы. Организатором акции выступил "Альянс столетия", объединяющий общественные формирования унионистов – сторонников нового воссоединения двух стран - с обоих берегов Прута. Их поддержали правые партии из Молдавии и Румынии. По подсчетам устроителей акции, в торжественном митинге приняли участие свыше 20 тысяч человек. Данные полиции скромнее – около 7 тысяч участников. Люди вышли на площадь с флагами Молдавии, Румынии, Евросоюза.
Кто ждет объединения
С трибуны толпа кажется густой. Но на самом деле, она разряжена. Между группами участников акции довольно большое пространство. Многие пришли с двумя флагами – молдавским и румынским. Как пояснил для DW один из участников акции, житель райцентра Ниспорены Тудор Катарага, это символизирует то, что "молдаване с румынами братья, они должны жить вместе, в одной стране". Катарага не сомневается, что объединение произойдет в ближайшие годы, "может быть, даже в этом году, ведь весь народ этого хочет".
Об этом говорят и многие выступающие с трибуны, в том числе и приехавший на торжества экс-президент Румынии и ярый сторонник объединения Траян Бэсеску. Люди встречают его бурными аплодисментами.
По результатам соцопроса "Барометр общественного мнения", проводимого Институтом публичной политики в ноябре-декабре 2017 года, за объединение с Румынией выступают почти 22 процента жителей Молдавии, категорически против – свыше 56 процентов.
Провокации не удались
Среди тех, кто вышел на площадь, есть и противники объединения. Как рассказал в интервью DW общественный деятель Игорь Кэлдаре, он пытается понять, чем руководствуются "сограждане, требующие объединения с Румынией". По мнению Кэлдаре, "на этих людей действует пропаганда. Высоких зарплат и пенсий можно добиться и здесь, если не воровать". Кэлдаре уверен, что "Молдавия должна жить отдельно".
Накануне митинга пророссийски настроенный президент Игорь Додон призвал противников объединения "не участвовать в акциях, влекущих за собой риски, являющихся позорным пятном на имидже нашей родины". Он сообщил также "поступило множество сигналов о том, что это собрание может иметь не только провокационный, но и насильственный характер".
В ходе митинга полиция действительно задержала 21 человека. У них, как сообщил журналистам заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, были обнаружены противогазы, маски, ножи. Молодые люди задержаны до выяснения обстоятельств.
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Автор: Юлия Семенова, Кишинев