 В Молдавии отмечают столетие объединения с Румынией | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2018
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Европа

В Молдавии отмечают столетие объединения с Румынией

В Кишиневе состоялся многотысячный митинг сторонников объединения. На него приехали и политики правого толка. Корреспондент DW передает с места события.

Участники акции в Кишиневе

Участники акции в Кишиневе

Молдавия отмечает столетие объединения с Румынией в 1918 году. В воскресенье, 25 марта, на центральной площади Кишинева собрались люди из разных районов республики и близлежащих румынских городов – Ясс и Брэилы. Организатором акции выступил "Альянс столетия", объединяющий общественные формирования унионистов – сторонников нового воссоединения двух стран - с обоих берегов Прута. Их поддержали правые партии из Молдавии и Румынии. По подсчетам устроителей акции, в торжественном митинге приняли участие  свыше 20 тысяч человек. Данные полиции скромнее – около 7 тысяч участников. Люди вышли на площадь с флагами Молдавии, Румынии, Евросоюза.

Кто ждет объединения

С трибуны толпа кажется густой. Но на самом деле, она разряжена. Между группами участников акции довольно большое пространство. Многие пришли с двумя флагами – молдавским и румынским. Как пояснил для DW один из участников акции, житель райцентра Ниспорены Тудор Катарага, это символизирует то, что "молдаване с румынами братья, они должны жить вместе, в одной стране". Катарага не сомневается, что объединение произойдет в ближайшие годы, "может быть, даже в этом году, ведь весь народ этого хочет".

Об этом говорят и многие выступающие с трибуны, в том числе и приехавший на торжества экс-президент Румынии и ярый сторонник объединения Траян Бэсеску. Люди встречают его бурными аплодисментами.

По результатам соцопроса "Барометр общественного мнения", проводимого Институтом публичной политики  в ноябре-декабре 2017 года, за объединение с Румынией выступают почти 22 процента жителей Молдавии, категорически против – свыше 56 процентов.

Провокации не удались

Контекст

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Дорин Киртоакэ в третий раз подряд победил на выборах мэра столицы Молдавии. Это выбор граждан, который определяет вектор развития страны, считает Роберт Шварц. (29.06.2015)

Среди тех, кто вышел на площадь, есть и противники объединения. Как рассказал в интервью DW общественный деятель Игорь Кэлдаре, он пытается понять, чем руководствуются "сограждане, требующие объединения с Румынией". По мнению Кэлдаре, "на этих людей действует пропаганда. Высоких зарплат и пенсий можно добиться и здесь, если не воровать". Кэлдаре уверен, что "Молдавия должна жить отдельно".

Накануне митинга пророссийски настроенный президент Игорь Додон призвал противников объединения "не участвовать в акциях, влекущих за собой риски, являющихся позорным пятном на имидже нашей родины". Он сообщил также "поступило множество сигналов о том, что это собрание может иметь не только провокационный, но и насильственный характер".

В ходе митинга полиция действительно задержала 21 человека. У них, как сообщил журналистам заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, были обнаружены противогазы, маски, ножи. Молодые люди задержаны до выяснения обстоятельств.

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  • Акция протеста работников образования и науки Молдавии

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Под знаменами профсоюзов

    Протесты сотрудников Академии наук, преподавателей вузов, учителей гимназий и лицеев, а также воспитателей детских садов начались в Кишиневе еще 23 марта. Их инициатор - Федерация профсоюзов работников образования и науки Молдавии, в которую входят 150 тысяч педагогов, являющихся членами профсоюза.

  • Участники акции протеста учителей и ученых Молдавии

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    По главной улице с протестом

    Протестовавшие, по данным организаторов акции собралось около 6 тысяч человек (полиция насчитала 2 тысячи), прошли маршем по центру Кишинева. Колонна растянулась на несколько кварталов. На главной улице молдавской столицы - бульваре Штефана Великого - образовались пробки. Но ни водители, ни прохожие не возмущались -  педагогов можно понять.

  • Преподаватель русского языка и литературы Майя Соболева

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Уйти или остаться?

    Преподаватель русского языка и литературы Майя Соболева присоединилась к акции протеста в надежде на то, что педагогов услышит и правительство, и общество. "Я очень люблю свою работу, тем более, что преподаю в том же Городском театральном лицее Кишинева, где училась, но жить на учительскую зарплату невозможно". Майя призналась, что каждый год собирается уйти из школы, но коллеги удерживают.

  • Участники акции протеста учителей и ученых Молдавии

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Все по минимуму

    На этом плакате "учительская арифметика". Педагоги требуют повысить расценки за проверку тетрадей. Учитель, который преподает математику с 5 по 9 класса, вынужден как минимум дважды в месяц проверять тетради в пяти классах и тратить на это не меньше 60 часов. Оплачивается этот труд по минимуму - 44 лея или 2 доллара в пересчете.

  • Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Переговоры бесполезны"

    Профсоюзы ведут переговоры с правительством с января, сообщил в интервью DW председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза. "Мы требуем поднять учителям зарплату на 50%, техническому персоналу - на 20%. Но нас не слышат, все наши доводы бесполезны", - констатировал Будза.

  • Молодые участники акции протеста учителей и ученых

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Молодежь не хочет в школу

    На акции протеста молодежи куда меньше, чем людей старшего возраста. И в школах тоже. Глава Федерации профсоюзов работников образования и науки Леонид Иванов в беседе с DW посетовал: "Педуниверситет заканчивают 1600 человек, в школы приходят 300, да и те через год увольняются". Зарплата молодого учителя 2900 леев (149 долларов). Столько же стоят зимой коммунальные услуги в двухкомнатной квартире.

  • Преподаватель физики Глеб Кирсанов

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Государство меня обмануло"

    Трудовой стаж преподавателя физики Глеба Кирсанова - свыше 55 лет. Его первым ученикам уже по семьдесят, а Глеб Николаевич учил еще и их детей и внуков. Один из старейших педагогов страны работает и сегодня. "Государство меня обмануло дважды. Когда СССР распался, и я потерял все сбережения, и теперь, когда за весь мой труд я получил мизерную пенсию", - рассказывает он.

  • Участники акции протеста учителей и ученых

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    "Нас любят на выборах"

    Лидия Алексей из села Грибово Дрокиевского района никак не может выйти на пенсию - работать некому. Сорок лет она трудится воспитательницей детского сада. "Ни пенсии ни на что не хватает, ни зарплаты. Мы совершенно бесправны, никому не нужны. Нас любят только перед выборами", - говорит женщина.

  • Дети на уроке в школе

    Протесты учителей и ученых в Молдавии

    Уроков не будет?

    Участники акции протеста освистали министра образования Корину Фусу, которая спешно прошла мимо них на заседание правительства. Представители профсоюзов пообещали, что если их требования не услышат и теперь, то будет сорван учебный процесс во всей стране. Пока в акциях участвуют представители учебных заведений, их коллеги ведут уроки.

    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


 

Контекст

Протесты учителей и ученых в Молдавии

5 апреля на улицы Кишинева вышли несколько тысяч работников науки и образования со всей Молдавии, требуя повышения зарплат и нормальных условий труда. Об их акции - фотогалерея DW. (05.04.2017)  

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