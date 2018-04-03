 В мире растет число пострадавших от мин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В мире растет число пострадавших от мин

За три года число пострадавших от мин и неразорвавшихся снарядов выросло в мире более чем в два раза. Виной тому конфликты в Афганистане, Сирии, Украине и Йемене.

Мина (picture-alliance/dpa/M.Beck)

В мире резко выросло число людей, ставших жертвами мин или неразорвавшихся во время боев снарядов. Об этом во вторник, 3 апреля, в Мюнхене сообщила международная организация инвалидов Handicap International. В 2016 году в мире от мин или неразорвавшихся снарядов погибло или было ранено более 8600 человек. По сравнению с 2013 годом эта цифра увеличилась более чем в два раза - тогда от мин пострадало 3400 человек.

Контекст

По данным Детского фонда ООН, Донбасс является одним из наиболее заминированных регионов мира. (21.12.2017)

Украина занимает первое место в мире по количествам жертв от взрывов мин, третье место - по загрязненности территории минами. Координатор гуманитарной помощи ООН в Киеве озвучил печальную статистику. (04.12.2017)

Эта тенденция связана, прежде всего, с кровопролитными конфликтами в Афганистане, Сирии, Украине и Йемене, сообщает организация. Там велись обстрелы жилых районов, после которых осталось большое количество неразорвавшихся снарядов. 90 процентов пострадавших от этого вида оружия составляют мирные жители. В 2016 году пострадало 1500 детей.

Украина занимает первое место в мире по количеству смертей из-за подрыва на минах, сообщил в декабре координатор гуманитарной помощи ООН на Украине Нил Уокер. При этом по загрязненности территории минами Украина находится на третьем месте в мире.

"Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет. И это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотическое минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины", - считает национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ на Украине Ярослав Юрцаба. По его мнению, проблема требует немедленных решений.

Смотрите также: 
Смотреть видео 03:05

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Побег от войны в Сирии и на востоке Украины  

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе"  

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС "лучшим ответом" Кремлю  

Комментарий: Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно