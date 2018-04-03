В мире растет число пострадавших от мин

В мире резко выросло число людей, ставших жертвами мин или неразорвавшихся во время боев снарядов. Об этом во вторник, 3 апреля, в Мюнхене сообщила международная организация инвалидов Handicap International. В 2016 году в мире от мин или неразорвавшихся снарядов погибло или было ранено более 8600 человек. По сравнению с 2013 годом эта цифра увеличилась более чем в два раза - тогда от мин пострадало 3400 человек.

Эта тенденция связана, прежде всего, с кровопролитными конфликтами в Афганистане, Сирии, Украине и Йемене, сообщает организация. Там велись обстрелы жилых районов, после которых осталось большое количество неразорвавшихся снарядов. 90 процентов пострадавших от этого вида оружия составляют мирные жители. В 2016 году пострадало 1500 детей.

Украина занимает первое место в мире по количеству смертей из-за подрыва на минах, сообщил в декабре координатор гуманитарной помощи ООН на Украине Нил Уокер. При этом по загрязненности территории минами Украина находится на третьем месте в мире.

"Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет. И это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотическое минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины", - считает национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ на Украине Ярослав Юрцаба. По его мнению, проблема требует немедленных решений.

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