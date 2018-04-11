 В Международном союзе биатлонистов прошли обыски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2018
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Мир

В Международном союзе биатлонистов прошли обыски

Генсек Международного союза биатлонистов Николь Реш сложила с себя полномочия. Вместе с президентом организации Андерсом Бессебергом она фигурирует в деле, вероятно, связанным с допингом.

Биатлонист

В штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге прошли обыски. Сотрудники австрийской уголовной полиции обыскали IBU в связи с расследованием, в котором фигурируют президент и генсекретарь организации Андерс Бессеберг и Николь Реш (Nicole Resch), сообщает пресс-служба IBU в среду, 11 апреля.

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Из-за следственных действий Реш попросила освободить ее от обязанностей, они временно переданы исполнительному директору Мартину Кухенмайстеру (Martin Kuchenmeister). IBU отмечает, что в полной мере сотрудничает со следствием и продолжает работать в обычном режиме.  

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает информацию о том, что обыски в IBU связаны с применением допинга, сообщает норвежская государственная медиакомпания NRK. При этом ее собеседник из WADA отказался сообщать подробности. По данным NRK, в связи с этим расследованием прошли обыски также в Норвегии, на родине Бессеберга.

Связь с российским допингом

72-летний Бессеберг, руководящий IBU с 1992 года, известен критикой санкций, введенных против российских спортсменов в связи с применением допинга, отмечает австрийское издание der Standard. Ранее Бессеберг отказался переизбираться на пост президента организации на голосовании, которое намечено на начало сентября.

По информации французской Le Monde, информатор WADA Григорий Родченков рассказывал, что IBU за взятки покрывала российских спортсменов, применявших допинг. В феврале IBU несмотря на скандал с допингом в российском спорте оставил за РФ право проведения этапов Кубка мира 2017/18 года в Тюмени.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

IBU - об обысках в штаб-квартире Международного союза биатлонистов

NRK: WADA подтверждает, что обыски в IBU связаны с допингом

Аудио- и видеофайлы по теме

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Почему немцы считают решение МОК правильным, но недостаточно жестким  

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