 В МВД ФРГ хотят лишать джихадистов немецкого гражданства | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2018
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Германия

В МВД ФРГ хотят лишать джихадистов немецкого гражданства

Если у джихадиста есть иное гражданство кроме немецкого, то немецкого паспорта он должен быть лишен. Так считают в аппарате главы МВД Германии.

Немецкие полицейские

Джихадистов, обладающих другим гражданством кроме немецкого, необходимо лишать гражданства ФРГ, считает парламентский статс-секретарь при министре внутренних Германии Штефан Майер (Stephan Mayer). Об этом политик, принадлежащий, как и глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), к партии Христианско-социальный союз (ХСС), заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe в воскресенье, 8 апреля. Соответствующий законопроект появится еще "в первый год работы нынешнего правительства", заверил Майер.

Контекст

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Хорст Зеехофер собирается первым делом разобраться с причинами, почему депортация нелегалов из Германии занимает столько времени. (18.03.2018)

Кроме того, Майер поддержал требование Центрального совета евреев в Германии лишать вида на жительство иностранцев, совершивших преступления на почве антисемитизма. "Тем самым они демонстрируют, что выступают против наших свободно-демократических принципов и убеждений", - отметил он.

Новый курс МВД

Ранее новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о желании ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов. Существует "реальная проблема" депортации иностранцев, не получивших в Германии убежище, считает он. Одним из первых его действий на посту министра станет разобраться в этой ситуации.

"Почему это так? Какие законы необходимо изменить, какие процедуры необходимо изменить?" - перечислил Зеехофер нерешенные вопросы, сообщив, что намерен "принять соответствующие меры".

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно высказывала противоположное мнение. "Странно, что министр в свой первый рабочий день вступает в совершенно ненужную конфронтацию с главой правительства", - заявил, в частности, премьер-министр Нижней Саксонии, социал-демократ Штефан Вайль (Stephan Weil).

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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