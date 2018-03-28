В Махачкале избит глава дагестанского "Мемориала"

В Махачкале жестоко избит глава дагестанского отделения правозащитной организации "Мемориал" Сиражутдин Дациев. Об этом в среду, 28 марта, сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "Неизвестные напали сзади около дома. Избит очень жестоко. Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение ЦРБ. Сейчас на месте работают сотрудники полиции", - написала Сокирянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, около 9.30 утра МСК Дациев вышел из дома. Краем глаза он заметил припаркованную неподалеку черную приору с тонированными стеклами. Через несколько минут после того, как он миновал автомобиль, на него напали сзади. Сиражутдина ударили чем-то тяжелым по голове, предположительно битой или кастетом, повалили на землю и стали избивать. Нападавших было несколько человек.

В настоящее время правозащитник находится в шоковом состоянии в отделении нейрохирургии. Коллеги Дациева обеспокоены его состоянием, так как правозащитнику причинили серьезные травмы. В больнице работает полиция.

Угрозы убийством

Екатерина Сокирянская также отметила, что после задержания главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева сотрудники дагестанского отделения правозащитной организации неоднократно получали угрозы убийством.

Титиев был задержан 9 января в Чечне. При досмотре его машины полицейские обнаружили пакет с марихуаной. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Титиев свою вину не признает, заявляя, что наркотик ему подбросили. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире ГТРК "Грозный" объявил, что полицейские задержали "наркомана с анашой" и раскритиковал международные организации за поддержку Титиева. При этом Кадыров назвал правозащитников людьми без нации, рода и религии.

Позднее неизвестные подожгли офис "Мемориала" в Назрани. В результате пожара были уничтожены компьютеры и офисная мебель. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как к зданию, где располагается организация, ночью подъехала машина, из нее вышли два человека в масках, достали лестницу, поднялись на второй этаж и бросили в окно емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

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