 В Магадане преследуют активистов-противников мэра | Новости из Германии о России | DW | 23.03.2018
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Россия

В Магадане преследуют активистов-противников мэра

Уголовное дело по обвинению в оскорблении мэра заведено в Магадане. Активисты-оппозиционеры уверены, что это попытка расправы с ними.

Магадан, Россия, вид на город сверху

Магадан

После выборов президента России усилилось давление на гражданских активистов в Магадане, сообщил DW один из местных волонтеров движения Алексея Навального и движения "За возврат прямых выборов мэра" по имени Дмитрий Журов. В пятницу, 23 марта, Следственный комитет РФ по Магаданской области возбудил уголовное дело об оскорблении мэра города Юрия Гришана. По делу проходят два участника магаданского движения "За возврат прямых выборов мэра". У подозреваемых забрали телефоны и сим-карты.

319-я статья Уголовного кодекса РФ ("оскорбление представителя власти") предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительных работ сроком до года.

По словам Журова, речь идет об акте устрашения со стороны правоохранительных органов. "К людям ночью врывались люди в форме с оружием и изымали телефоны, чтобы читать переписку из группы Whatsapp", - сказал он. Журов считает, что преследования инициированы мэром города Юрием Гришаном и его заместителем Олегом Дудником.

Десять суток ареста - за организацию митинга

По версии следствия, оскорбительные сообщения в адрес руководства города курсировали в группе, созданной в мессенджере Whatsapp, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года. Журов утверждает, что прессингу со стороны властей, однако, подверглись те члены движения, которые не участвовали активно в его работе. Одна из пострадавших женщин, с его слов, вообще не писала сообщений в группу в Whatsapp и не участвовала в митингах движения.

Контекст

Соцсетью WhatsApp в Германии регулярно пользуются 94 % молодых людей. Приложение Instagram - используют 57 % подростков, Snapchat - 49 %. В Facebook общаются лишь 25 % немецкой молодежи. (21.11.2017)

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Также 19 марта по решению местного суда за организацию митинга за отставку мэра Юрия Гришана получил 10 суток ареста координатор магаданского штаба Навального и участник движения за прямые выборы мэра в Магадане Рагнар Рейн. Сочтя решение суда несправедливым, Рейн объявил голодовку, которая продолжается уже пять суток. 23 марта, по словам Журова, самочувствие Рейна ухудшилось, и он был доставлен в больницу на машине Скорой помощи.

Как утверждает Журов, Рейна "пытались забрать прямо с избирательного участка, где он был наблюдателем" 18 марта. Суд состоялся на следующий день, но решение суда было вынесено с очевидными ошибками, заявил Журов DW.

DW обратилось с запросом в мэрию Магадана, а также к представителям Алексея Навального за дополнительными комментариями.

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