 В Лубмине начато строительство немецкого участка ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2018
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Германия

В Лубмине начато строительство немецкого участка "Северного потока - 2"

Работы начались, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода. В компании Nord Stream, однако, уверены, что все разрешения будут получены.

Подготовка к запуску Северного потока -2 в Лубмине

Подготовка к запуску "Северного потока -2" в Лубмине

В Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода "Северный поток-2". На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания, сообщил представитель дочки "Газпрома" - компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая. Он  отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

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Альтернативные маршруты на случай непредвиденных затруднений

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", - заявил представитель Nord Stream. В Дании участок "Северного потока-2" предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

По словам представителя Nord Stream, нитка первого "Северного потока" была проложена в этом коридоре по настоятельному желанию Дании, поэтому в компании уверены, что правительство в Копенгагене согласится с прокладкой в этом коридоре и "Северного потока - 2". Тем не менее, Nord Stream разрабатывает альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.

Украина, страны Балтии и Польша решительно протестуют против строительства "Северного потока - 2", опасаясь дальнейшего усиления позиций России как газового монополиста в Европе.

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    Автор: Андрей Гурков


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