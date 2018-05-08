 В Лиссабоне скончался посол России в Португалии | Новости из Германии о России | DW | 08.05.2018
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Россия

В Лиссабоне скончался посол России в Португалии

Олег Белоус скончался на 67-м году жизни. Он занимал должность посла России в Португалии с 2013 года.

МИД РФ (фото из архива)

МИД РФ (фото из архива)

В Лиссабоне скончался посол России в Португалии Олег Белоус, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник, 8 мая. Скончавшийся на 67-м году жизни посол внес заметный вклад "в создание новой европейской архитектуры", отмечает ведомство.

Контекст

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С 1973 по 1978 годы Белоус являлся сотрудником диппредставительства во Франции, а с 1987 по 1993 год - работал в посольстве в Бельгии. В 1990-х годах он руководил Департаментом общеевропейского сотрудничества МИДа.

С 1998 по 2001 год Белоус являлся постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Должность посла России в Португалии Белоус занимал с 2013 года.

Смотрите также:

 

Ссылки в интернете

Сообщение МИД РФ

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