 В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Беженцы зачастую подвергаются там пыткам и издевательствам.

Лагерь для беженцев близ Триполи

Лагерь для беженцев близ Триполи (фото из архива, ноябрь 2017 года)

В Ливии более ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев, в котором их насильно удерживали преступники, занимающиеся торговлей людьми. Об этом в субботу, 26 мая, сообщило агентство AFP со ссылкой на неправительственную международную организацию "Врачи без границ".

Контекст

В Ливане растет целое поколение сирийских детей, не имеющих дома и не получающих образования. Родители обеспокоены их будущим. Ведь семилетней войне в Сирии по-прежнему не видно конца. (21.03.2018)

Канцлер ФРГ настаивает на ускоренной депортации, уполномоченная по делам беженцев - на интеграции мигрантов. DW - о двух событиях, посвященных одной теме, и о двух подходах к ней. (14.02.2017)

Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR. (18.03.2018)

Лагерь располагался в городе Бени-Валид на западе страны, через который проходит миграционный маршрут в Европу по Средиземному морю.

При попытке к бегству 15 человек были убиты, еще 25 получили ранения. Порядка 20 беженцев обратились в больницу с жалобами на травмы, полученные в результате пыток.

Преступники удерживали мигрантов в лагере в надежде получить от их родственников финансовое вознаграждение. В ряде случаев пленники находились в неволе более трех лет. Большинство из них были гражданами Эфиопии, Эритреи и Сомали.

Правозащитники сообщают о пытках

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Большинство из них прибыли в Ливию из других стран Африки, но есть и выходцы из Азии, в частности из Пакистана. Правозащитники критикуют такого рода спецприемники, где, по их информации, мигранты подвергаются пыткам и издевательствам.

В ближайшие месяцы Германия примет около 300 беженцев из подобных лагерей.

Смотритетакже:

  • Беженцы на границе Греции с Македонией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балканский маршрут"

    До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 02:11
Now live
02:11 мин

Дети сирийских беженцев работают в Турции за 50 центов в час

Контекст

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дети сирийских беженцев работают в Турции за 50 центов в час  

В ЕС через Черное море, или Новый маршрут беженцев - "Европа в фокусе"  

Победил страх перед беженцами, или Итоги выборов в Австрии – DW Новости  

Также по теме

Libyen Flüchtlinge in der Nähe von Tripolis

Германия примет 300 беженцев из Ливии 18.03.2018

Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.

Самые читаемые

NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера  

Der Spiegel: Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний  

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно